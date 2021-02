In deze dagen krijgen we de eerste beelden van de (digitale) Milan Fashion Week voor herfst winter 2021 2022 binnen. Bij het Italiaanse modehuis N21 zagen we inspirerende hair looks. De basis voor deze kapsels is: natuurlijk met een beetje beweging, maar de textuur van het haar is ronduit grunge. Dit is iets wat je zelf thuis ook kunt doen. Het is een kwestie van mixen van haarstylingsproducten plus twee style trucs. De hair stylisten van Toni&Guy Italia die deze kapsels creëerden, legden uit hoe je te werk moet gaan.

We zetten de stappen voor zo’n DIY grunge kapsel voor je uiteen:

1. Breng een volume spray op je haarwortels aan. Dit kan een product zijn dat met de hitte van je föhn geactiveerd wordt, zoals Constructor van L’Oréal Professionnel. Droog het product met de föhn. Je haar heeft nu meer volume en laat zich nu gemakkelijker modelleren. Herhaal deze handelingen – sprayen plus drogen – een paar keer en geef je haar beweging.

2. Breng nu een mix van haarlak en gel-cream op je haar aan. De haarlak houdt je haar in model en de gel-cream (hier: Liss Controll van L’Oréal) maakt je haar soepel en glanzend. Föhn je haar zodat de producten goed inwerken. Met deze mix, deze cocktail van producten versterk je de beweging in je haar.

3. Maak nu met een krultang met een grote diameter grove krullen over de hele haarlengte. Haal je vingers door de krullen voor een ultranatuurlijke look.

4. Als laatste kun je een hair finish gebruiken. Kies er eentje met een droge textuur voor die echte grunge look (hier: Ring Light van L’Oréal).

5. Style truc 1: haal nu je oren tevoorschijn! Dit is een truc die je hair look direct ondeugend en grungy maakt. Oren in zicht is iets waar je misschien niet zo snel aan zou denken, maar het leuk om er eens mee te experimenteren. Als je durft, kun je deze look met opvallende oorbellen combineren, maar ook zonder dat heeft dit trucje effect. 6. Style truc 2: style je haar in je nek wat platter. Op die manier doorbreek je heel onverwacht de natuurlijke slag die je hebt gecreëerd en ook dit zorgt voor die moderne, grunge look.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en anticipeer op de haartrends voor winter 2021 2022.

TRENDYSTYLE