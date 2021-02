Kapseltrends 2021. Trend alert: halflang haar

Weet jij al hoe jouw nieuwe lente kapsel eruit gaat zien? Spaar je voor lang haar of heb je zin in een fris, kort (maar niet té kort) koppie? De allernieuwste halflange kapsels voor voorjaar zomer 2021 zijn jong en trendy. Kaak- of schouderlange haarsnitten op één lengte zijn het meest geliefd. Het goede nieuws is dat deze kapsels iedereen goed staan.

Halflange kapseltjes zijn pittig en vlot. Ze laten zich gemakkelijk stylen en zijn heerlijk in het dragen. Na een lange winter in huis voelt het bevrijdend om even voor wat kortere lokken te gaan. Ze zijn wash-and-go, licht, luchtig en geven je haar direct meer volume. Laat die voorjaarswind maar met je lokken spelen!

Opvallend zijn ook de haarkleuren voor lente zomer 2021: die zijn uitgesproken – hoogblond, chocoladebruin, zelfs gitzwart – maar tegelijkertijd heel natuurlijk.

Mèches zijn er het komende seizoen – als we op de haartrends uit de modewereld mogen afgaan – niet bij.

Een mode accessoire dat we weer volop gaan dragen, is het baseball petje. Voor een trendy look haal je het uit de context. Met andere woorden: draag het nìet bij een joggingpak of je gemakskloffie maar juist bij een (tuttig) blazertje of een supervrouwelijk jurkje. Een donkere zonnebril erbij en je maakt de blits.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Ga voor die jonge, frisse 2021 lente look. Laat de winter achter je en ga voor een frisse wind door je leven (en je kapsel!).

