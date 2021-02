Zwart is terug in de mode. En hoe! Geraffineerd, modern. Laat je inspireren door de modetrends voor lente zomer 2021.

Chique tailleurs, lange jurken, broekpakken, rokken, pailletten, trenchcoats, leren jassen. Voor een up-to-date modelook volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 ga je voor zwart. Total black is back. En hoe! Geraffineerder en cooler dan ooit.

Ultrachique tailleurs en zwarte pailletten

Toppers voor lente zomer 2021 zijn de tailleurs. De lijnen zijn scherp en essentieel, of juist oversize. De jasjes zijn kort of juist heel lang. De mood is hoe dan ook stijlvol. Opvallend zijn de uitvoeringen in zwarte pailletten die we te kust en te keur gaan dragen, zelfs op doordeweekse dagen of – schrik niet! – naar het strand.

Supervrouwelijke jurken

Zwart ook voor de jurken: van LBD’s tot lange jurken die – net zoals de tailleurs – wederom in onderling heel verschillende volumes komen. Van slank afkledend tot oversize. Maar altijd… zwart!

Rokken met bra’s (en/of oversize blazers)

Een supergeliefde combinatie voor zomer 2021 is de rok met bra (top). De rokken zijn recht, vallen tot op de knie en hebben soms zelfs een lage taille. De modetrends voor lente zomer 2021 laten een veel vrouwelijker beeld zien dan de afgelopen seizoenen.

Trench coats en leren Matrix jassen

Zwarte trench coats en leren jassen zijn goed voor een pittige en stoere look. Overbodig te zeggen dat juist deze overkleding het supergoed doet bij een vrouwelijk rokje of een mooie LBD’tje. Eronder draag je boots of pumps (die komen ook weer helemaal terug!).

Androgyn sausje

Houd je wel van een androgyne look, dan zijn er zwartleren broeken. Heel cool zijn ook de cropped blazers en gilets: lange blazers en gilets die eruit zien als er een stuk mist.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021. In deze total black looks loop je zò weg.

