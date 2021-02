Sinds de uitbraak van de pandemie ligt de focus in de make-up trends en cosmetische chirurgie op de ogen maar ondanks het mondkapje is er nog steeds opvallend veel vraag naar ‘nieuwe lippen’. Mooie, volle lippen blijven op ons verlanglijstje zijn. De een kiest ervoor om ze goed te verzorgen, de ander durft het aan om er eraan te laten sleutelen.

In de loop van de tijd zijn de technieken steeds geavanceerder geworden. Jaren geleden werden er wel lichaamsvreemde stoffen gebruikt om het volume op te pompen. Het voordeel hiervan was dat je je lippen niet steeds hoefde te laten bijwerken. Het resultaat was blijvend. Maar er kleefden ook grote nadelen aan, zoals allergische reacties en harde stukjes in de lippen die uiteindelijk tot vervormingen leidden.

Tegenwoordig bevatten de lip fillers lichaamseigen stoffen (hyaluronzuur) die door het lichaam worden afgebroken. Het resultaat is maar tijdelijk maar daar staat tegenover dat je geen vervormde lippen (en andere onaangename dingen) riskeert. Ook qua vorm en volume zijn we wat gekalmeerd. Ging men jaren geleden nog voor vooral grote volumes, tegenwoordig pakt men het subtieler aan. Uiteindelijk zegeviert ook hier het gezond verstand!

Lippen modelleren is tegenwoordig een stijlvolle aangelegenheid. Gaat het om méér volume, dan zijn de proporties in je gezicht van belang. Daar is geen standaardformule voor. Alles draait om evenwicht en balans. Vroeger werd er royaal in de lippen ingespoten, maar tegenwoordig is het millimeterwerk en eerder een kwestie van corrigeren. Alleen daar waar volume nodig is, worden fillers ingezet. Binnen zes maanden is het effect weg en heb je je ‘eigen’ lippen weer terug. Je kunt dan weer voor een filler-behandeling gaan of het (even) voor gezien houden.

Met behulp van injecties op basis van hyaluronzuur worden de lippen gemodelleerd. Niet alleen gaat het om volume, maar ook om de contouren en de vorm. Het zijn de celebs en topmodellen die hier de trends dicteren. Zo laten de lip trends voor 2021 een grote vraag naar hartvormige lippen met een definieerde Cupidoboog en mediumvolle lippen zien, think Taylor Swift en Rihanna.

Maar er zijn nog meer vormen. Heel populair zijn bijvoorbeeld ook de zogenaamde ‘Hollywood lips‘ waar Angelina Jolie het schoolvoorbeeld van is: zowel de boven- als de onderlip zijn vrij recht en hebben een minder gedefinieerde vorm dan ‘hartmondjes’. Ook het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen heeft Hollywood lips.

Topmodellen als Bella Hadid en Kendall Jenner daartegen hebben ‘puffy lips‘: mooie, volle lippen dankzij fillers.

Bekijk de foto’s maar eens en doe ermee wat je wilt. Met een lippotlood en gloss voor meer volume kom je ook een heel eind.

TRENDYSTYLE