Heb jij het gevoel dat je na een lange winterslaap ontwaakt? Voel je je licht en blij? Versterk je lentegevoel met lichte, comfortabele kleding. Met de spijkerbroekentrends voor 2021 kun je direct aan de slag. De trends lopen sterk uiteen: strakke jeans, rechte jaren ’80 modellen maar ook wijde broeken met scheuren en een mannelijke uitstraling. Die laatste zijn ideaal voor relaxede dagen onder de lentezon. Zin in de look? Bekijk de foto’s van spijkerbroeken op deze pagina maar eens.

Witte spijkerbroeken zijn ook voor 2021 toppers. Witte, wijde modellen laten zich gemakkelijk dragen en combineren. Op frisse voorjaarsdagen draag je er een dikke coltrui op. Ze doen het ook goed onder een klassieke, lange jas. Voor een wat meer vrouwelijke look, rol je de pijpen wat zodat je enkels te zien zijn en draag je er pumps of hoge sandaaltjes onder. Draag wit van top tot teen. Tonsurton is hot en total white is jé van het! Tegenwoordig mag je zelfs op de barste winterdag geheel in het wit gekleed gaan.

Ook lichtblauwe denim is in 2021 van de partij, en ook deze kleur bezorgt je dat ultieme lentegevoel. Combineer zachtblauw spijkergoed met sorbetkleurtjes – vanille, bosbessen, mint. Deze kleuren zijn dé modekleuren van het moment. Je kunt ook voor kleurrijke printjes gaan.

Maak de look af met een stoere, leren riem met een knoop. Niets nieuws maar wel weer eventjes anders dan al die jaren ’80 jeans met hoge taille en crop tops. Een seventies tasje erbij en je look is compleet!

Bevrijd je van al die donkere winterkleuren en geef je dagen kleur en licht! Experimenteer met de nieuwe spijkerbroekentrends voor 2021. Je kunt nooit teveel spijkerbroeken hebben!

