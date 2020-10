Trendy of hip is niet altijd mooi. Niet iedereen is even gecharmeerd van de seventies invloeden in de kapseltrends voor 2021. Wat jij? Mooi of lelijk?

De jaren ’70 blijven hun invloed doen gelden. In de mode maar ook in de haartrends voor 2021. In de modeshow van Valentino voor lente zomer 2021 liepen meerdere fashion modellen met uitgesproken seventies hoofden mee. Niet iedereen vindt dit soort kapsels even mooi. Hoe je er ook tegenover staat, je zult moeilijk kunnen ontkennen zulke haarsnitten ‘trendy’ zien, of in ieder geval ‘een type’ van je maken.

Op onze kapselfoto’s zie je drie modellen uit de Valentino-show met drie verschillende ponykapsels die duidelijke jaren ’70 invloeden vertonen. De pony’s zijn lang en bij de slapen wat rond geknipt zodat ze met de langere haarlengte vervloeien. De haarlengtes lopen uiteen van halflang tot ver over de schouders.

Ook de textuur van deze kapsels is opvallend. Het lange haar valt vrij recht, zonder dat het glad of steil is geföhnd, en heeft een vrij matte textuur. De haarpunten zijn recht en bot afgeknipt. De pony valt recht of half open (gordijntjespony).

Het halflange kapsel heeft wat meer beweging. Halverwege de haarlengte vertoont het wat lichte slag; de voorste lokken zijn bovendien naar buiten geföhnd.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren (of niet). Zie jij je al gaan? Wordt dit jouw 2021 haarcoupe? Durf jij het nu al aan?

