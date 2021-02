Streetstyle mode 2021. Met de benen bloot

Eindelijk (bijna) lente! Koester je blote benen in de zon. We hebben een paar up-to-date streetstyle looks voor 2021 voor je.

Op dit moment berichten we je uit Milaan waar volgende week de Milan Fashion Week voor herfst winter 2021 2022 zal worden gehouden. De showkalender bevat welgeteld – houd je vast! – één show. Alleen Valentino durft het aan om ‘fysiek’ te showen (en dan nog moeten we zien of het ervan komen gaat). De rest van de modeshows is digitaal. Vanzelfsprekend zullen we je over de allernieuwste modetrends en modecollecties voor winter 2021 2022 updaten.

Maar eerst iets over de actuele modetrends en streetstyle looks voor 2021. Net zoals in Nederland zijn de temperaturen ook hier ongewoon hoog voor de tijd van het jaar, maar wat nog ongewoner is, is dat we in de modestad al blote benen op straat zien. De Italianen wachten meestal eerst het officiële begin van de lente af voordat ze hun winterkleren vaarwel zeggen, maar dit jaar is het anders. Wie weet of het te maken heeft met de modetrends voor 2021 of dat het een lockdown verschijnsel is?

Hoe het ook zij, het wemelt hier in Milaan van de blote benen. We zagen zelfs iemand langskomen in een korte bontjas met daaronder blote benen en sneakers. Die look zullen we je besparen. We zochten een aantal (min of meer) stijlvolle streetstyle looks voor je uit. Om je door te laten inspireren. We lichten een paar hippe modetrends voor 2021 uit:

hoge laarzen . Hoge laarzen zijn ideaal voor de winter maar ook voor de tussenseizoenen.

. Hoge laarzen zijn ideaal voor de winter maar ook voor de tussenseizoenen. lange rokken . Rechte lange rokken met split maar ook lange plooirokken zijn cool. Dankzij deze roklengte kun je je pantykousen al vroeg in het seizoen gedag zeggen.

. Rechte lange rokken met split maar ook lange plooirokken zijn cool. Dankzij deze roklengte kun je je pantykousen al vroeg in het seizoen gedag zeggen. lange jassen . Klassieke, lange jassen zijn superhip en o zò handig als het op blote benen aankomt. Je kunt alvast een beetje bloot maar toch weer niet té.

. Klassieke, lange jassen zijn superhip en o zò handig als het op blote benen aankomt. Je kunt alvast een beetje bloot maar toch weer niet té. dikke coltruien . Knitwear is een huge trend. Combineer een heerlijk warme trui met een kort rokje of shorts (en misschien zelfs met hoge laarzen) en je kunt ook bij wat lagere temperaturen met blote benen naar buiten.

. Knitwear is een huge trend. Combineer een heerlijk warme trui met een kort rokje of shorts (en misschien zelfs met hoge laarzen) en je kunt ook bij wat lagere temperaturen met blote benen naar buiten. Last but not least: wollen speelpakjes. Misschien heb je ze deze winter al voorbij zien komen. Deze pakjes zijn een ultiem loungewear must-have. Maar er zijn er ook die er iets gekleeds van maken :-) Met blote benen natuurlijk.

Doe je best, interpreteer de modetrends voor 2021 op jouw manier en geniet van het milde weer.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE