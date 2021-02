Super glanzend en verzorgd haar is dé haartrend voor 2021. Er is werk aan de winkel! Ga voor haar waarin je jezelf kunt spiegelen.

We kunnen er niet omheen: dé haartrend voor 2021 is supergezond, hoogglanzend haar. We gaan ons haar weer serieus stylen. Steil haar wordt écht steil haar met een fantastische glans. Krul wordt mooie krul, wederom met een super glans. De haarkleuren zijn uiterst natuurlijk. Opvallende highlights laten we even achter ons. Alle aandacht gaat naar de kwaliteit van je haar dat zo glanzend en gezond is dat je je er bijna in kunt spiegelen!

Sinds de jaren ’90 hebben we dit soort kapsels niet meer gezien (misschien herinner je de perfecte haarstyling van Rachel in ‘Friends’ nog?)! Elk haartje op z’n plaats, en superglad en glanzend haar. De haartrends 2021 liegen er niet om. Hier is werk aan de winkel. Haarverzorging is de sleutel naar hoogglans manen. Pas daarna komen kunstgrepen (zoals toners en salonbehandelingen) aan de beurt. Overigens kun je zelf thuis je haar wel een mooie glansbehandeling meegeven met een DIY hair gloss. Probeer ook eens een post-color shampoo. Dit soort shampoos leggen een schitterende gloed over je haar.

Wil je de haartrends 2021 volgen, dan zit er niets anders op dan goed te eten, een gezonde levensstijl aan te houden en niet teveel te stressen. Je kapper (als die straks weer open is) kan je natuurlijk altijd een handje helpen met een glansje hier of een glosje daar. En verder gaan we ons haar weer föhnen.

Bescherm je haar tijdens het föhnen met een heatprotector, houd de föhn niet te dicht bij je hoofd maar stop niet te vroeg met föhnen, want de glansperfectie die je op deze kapselfoto’s voor 2021 ziet, bereik je pas door je haar, met behulp van een goede borstel, te föhnen tot het volledig droog is. Daarna gaat er natuurlijk een glansspray over, maar de schoonheid van je haar komt vooral van binnenuit.

Veel succes met je nieuwe, supergezonde hoogglans haar!

