De haartrends voor lente zomer 2021 lopen uiteen. Een verrassing is de comeback van lang haar, ultralang haar. Op de catwalk voor lente zomer 2021 zagen we (eindelijk) weer modellen met lange, zwoele lokken. De fashionista’s hebben deze trend al opgepikt. Met de kapsalons (helaas nog steeds) op non-actief komt de verleiding om je haar eens lekker te laten knippen te vervallen. Kortom, het is hét moment om je aan lange manen te wagen.

In de tussentijd is het natuurlijk wel van belang om je haar goed te verzorgen. Maar ook daarin komen de zogenaamde ‘omstandigheden’ ons tegemoet. Thuiswerken of thuisblijven heeft zo zijn voordelen (‘Elk nadeel heb zijn voordeel’). Verwen je haar wat vaker met een extra haarmasker en besteed (nog) meer aandacht aan je voeding. Ga voor omega-3-vetzuren. Laaf je aan zalm en doe wat gebroken lijnzaadjes door je ochtendyoghurtje. Klik hier voor tips om je haar sneller te laten groeien.

Verdiep je ook eens in de haarproducten die je gebruikt. Bevatten ze stofjes als SLS en SLES? En is het nog wel nodig om je haar droog te föhnen of heb je alle tijd om het aan de lucht te laten drogen? Er zijn zoveel dingen die je in deze tijden kunt doen om je haar te pamperen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Wie weet, misschien flaneer ook jij deze zomer met superlange, hoogglanzende manen door het leven!

TRENDYSTYLE