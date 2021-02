Hoe lang is het geleden dat we silhouetjes zoals op de catwalkfoto’s voor lente zomer 2021 hebben gezien (zie de coverfoto)? Natuurlijk, joggingbroeken, paperbag broeken, jaren ’80 bandplooibroeken… we zagen ze allemaal (en in grote getale) op de runways voorbijkomen en dat is ‘gezien de omstandigheden’ meer dan begrijpelijk. Maar er waait een nieuwe wind! De broekentrends voor lente zomer 2021 vertonen interessante ontwikkelingen.

De broeken worden smaller, ook al lopen sommige modellen nog wat wijd uit in een lichte bootcut. Opvallend is ook dat de tailles weer lager worden, iets wat wij toejuichen! Want zeg nu zelf, zo’n Versace broek met lage taille is toch onweerstaanbaar.

Een andere nieuwigheid (terug van weggeweest!) is de legging. Dat superstrakke broekje gaan we ook weer dragen. Wil je helemaal anticiperen op de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 waag je dan aan een strakke, jaren ’80 stirrup broek (skibroek), van die broeken met een brede elastieken band onder je voet waardoor de broek mooi op z’n plaats blijft zitten. Draag ze met een paar kittige pumpjes en je bent een held!

Een ander model dat de aandacht verdient, is de slank afkledende broek met voorsplitje. Deze modetrend zagen we vorig jaar zomer al schoorvoetend in het modebeeld terugkomen en guess what… de trend zet door!

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren door de allernieuwste broekentrends voor lente zomer 2021.

TRENDYSTYLE