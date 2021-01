Met de spijkerbroeken trends voor het nieuwe seizoen kun je gelijk aan de slag. Je zou toch zò weglopen in de spijkerbroeken die we op de catwalk van Chloé voor voorjaar zomer 2021 zagen. Bekijk de foto’s maar eens!

Als we op Chloé afgaan, blijven we het komende seizoen wijde spijkerbroeken met een hoge taille dragen. De oversize trend (lees: comfortabel en gemakkelijk in het dragen, dit ook met het oog op thuiswerken) blijven we zien. Een andere trend die je vast al kent, is de verticale naad aan de voorkant van de broekspijpen. Dit is een fantastische modetrend omdat je benen er optisch langer door lijken.

Nieuw is de ‘workwear’ feeling van deze spijkerbroeken. Het zijn niet meer die rechte jaren ’80 broekjes met superhoge, vrije strakke taille die we het afgelopen jaar allemaal gedragen (of gezien) hebben, maar de mood is relaxeder.

Andere mode ideeën die je van de denim outfits op de catwalk van Chloé kunt opdoen, zijn: de combinatie van spijkerbroeken met lange overhemdblousons die OVER de broeken worden gedragen én de hoge ceintuur in de taille. Dit soort silhouetten hebben we in tijden niet gezien. Over de blouson of tuniek kun je dan nog een kort jasje dragen.

Leuk, toch? Bekijk de foto’s maar eens goed en laat dan je fantasie gaan. Anticipeer op de modetrends voor lente zomer 2021.

