Eten & slanke lijn. Patat friet van polenta

Raad eens waar deze frietjes van gemaakt zijn…! Ik stuurde foto’s naar vrienden en kennissen en slechts één iemand wist het: polenta, ofwel maïsmeel (plus een beetje water en zout). 100 gram polenta bevat circa 80 gram calorieën. Ter vergelijking: 100 gram patat friet bevat circa 312 gram calorieën.

Polenta is heel gemakkelijk te maken. In zachte vorm (iets meer water toevoegen) is het een optimaal bijgerecht bij vleesschotels. In wat vastere vorm (minder water toevoegen) kun je er allerlei leuke vormen van snijden, zoals patat friet. Bak de frietjes even op in een hete koekenpan voor die echte frietlook! Strooi er wat rozemarijn over en serveer de frietjes eventueel met een dipsausje.

Ingrediënten

450 ml water

100 gram voorgekookte polenta

zout

rozemarijn

Bereiding

Breng het water met zout aan de kook en voeg al roerend de polenta toe. Blijf roeren totdat de polenta gaar is. Dat is ongeveer na 10 minuten. Breng de polenta over in een schaal.

Kies de schaal met zorg want die bepaalt de vorm en hoogte van de polenta. Voor frietjes kun je het beste een vierkante of rechthoekige schaal gebruiken zodat je er goed frieten van kunt snijden. Dek de polenta af met vershoudfolie en laat het afkoelen.

Keer de schaal voorzichtig zodat de polenta niet breekt of afbrokkelt. Snijd nu frietjes van de polenta. Als je wilt, kun je ze nog even grillen of opbakken in een hete pan (zonder olie). Voor een extra krokant korstje paneer je de polentafrietjes van tevoren met wat ongekookte polenta. Serveer de frietjes warm met fijngehakte rozemarijn.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE