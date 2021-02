Van superstrak tot bijna hilarisch wijd. De broekentrends voor lente zomer 2021 laten je alle keuze. Aan de ene kant zien we een terugkeer naar slim fit broeken en zelfs leggings, aan de andere kant gaan we aan de wijder-dan-wijde volumes. De term oversize dekt de lading nauwelijks.

Paperbag broeken, jaren ’80 volumes, workwear invloeden, cargobroeken en dan meestal met een hoge taille… Wie van wijde broeken houdt, kan zijn (haar) hart dit seizoen ophalen. Geklede modellen met bandplooi zijn hot, maar voor vandaag zochten we een drietal casual broeken voor je uit. Bekijk de foto’s maar eens.

Supercool is de combinatie van wijde broeken met een strakke top of klein truitje. Deze look is ideaal als je wat stevigere benen en heupen hebt en een wat smaller bovenlijf. Ben je lang, dan kun je je ook aan een combinatie van een wijde broek met een wat wijder jasje wagen. Heb je een smalle taille, ga dan voor een ceintuur die je middel accentueert. Voor langere benen ga je voor een model met een hoge taille.