Modetrends voorjaar zomer 2021. Minirokken

De minirok is terug. Ga jij voor een doorkooprokje in denim? Of voor een recht rokje onder een lange blazer? Dit zijn de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021.

Hoe langer de rok, hoe slechter de economie. Waarom zien we dan op de catwalks al sinds enkele seizoenen minirokken terugkomen? Gaat het dan toch snel goed komen? Of heeft het alles te maken met een vrij recente verfijning van de Hemline Theory uit 1926, namelijk dat de stand van de economie pas na drie jaar een stempel op de roklengte drukt? Hoe het ook zij, de modetrends voor lente zomer 2021 laten, net zoals die van de afgelopen winter, een terugkeer van de minirok zien.

De minirok neemt het daarmee weer een beetje over van de shorts die de afgelopen jaren hoogtij vierden (en die we nog steeds blijven dragen). Deze korte rokjes maken het leven er niet gemakkelijker op (fietsen in shorts is zoveel gemakkelijker) maar voegt wel een extra vrouwelijk elementje toe. Bovendien heb je keus te over. Je geven je een paar stijltips voor lente zomer 2021 mee.

Modetrends 2021. Minirokken

1. Uitwaaierende minirokjes of A-lijntjes laten zich het gemakkelijkst dragen. Juist omdat deze rokjes wijd uitstaan, lijken je benen smaller.

2. Ga voor rokjes met een hoge taille voor (optisch) extra lange benen.

3. Voor een up-to-date look combineer je een recht minirokje met een lange blazer.

4. Denim rokjes zijn hot. Steel de show met een doorknooprokje met hoge taille.

5.Opbollende rokjes (in Marie Antoinette stijl maar dan véle malen korter!) zijn supercool. Ook deze rokjes doen je benen, net zoals A-lijntjes – slanker lijken.

6. De ideale (mini)roklengte: je rok valt net even over het breedste deel van je benen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door de modetrends voor lente zomer 2021.

