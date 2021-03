Zin in een nieuw, lenteachtig hapje bij het aperitief? Probeer liptauer crème. Deze pittige kaascrème is heerlijk bij de wijn.

Zin in de lente? Soms is een nieuw en vrolijk gekleurd recept al genoeg om voor te genieten van zonnige lentedagen. Serveer deze pittige kaascrème – met de eigenaardige naam liptauer – op een stukje brood bij het aperitief en haal daarmee het voorjaar in huis. Deze spread komt uit ‘Mitteleuropa’ en wordt in Oostenrijk, Noordoost-Italië en Slovenië veel gegeten.

Ingrediënten

250 gram cottage cheese

½ theelepel mosterd

1 eetlepel kappertjes

2 kleine augurken

½ ui

1 theelepeltje paprikapoeder

1 mespuntje ansjovispasta

zout en peper

40 gram boter

brood of crackers

Bereiding

Doe alle ingrediënten in de keukenmachine en mix ze door elkaar.

Zorg ervoor dat je de augurken en kappertjes niet helemaal fijn mixt.

Laat de crème enkele uren in de ijskast rusten en serveer de crème daarna op stukjes brood of op crackers.

