Eens was het een big no: pony’s en krullend haar. Maar de tijden veranderen. Volgens de haartrends voor lente zomer 2021 is de krullende pony een must-have.

Dat je geen pony kunt hebben, als je haar krult, is een fabeltje. Pony’s in krullend haar zijn juist enorm trendy. Je hoeft maar naar de celebs te kijken. Zendaya, Lily Collins, Beyonce, Ciara… allemaal experimenteren ze op dit moment met curly bangs. Volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2021 is een beweeglijke, zelfs springerige pony hot hot hot! Zo’n pony staat jong en fris.

Waar het om gaat, is dat je kapper weet wat hij of zij doet. De pony moet ‘custom made’ zijn, dat is speciaal afgestemd op jouw haartype en textuur en uiteraard ook op jouw gezichtsvorm. Er valt geen standaardformule op los te laten. Maar als je krullend haar goed geknipt is, kun je er maanden mee vooruit.

Er zijn legio pony’s die geschikt zijn voor krullend haar: van superwijd tot kort en micro. De combinatie met een gelaagd jaren ’70 shag kapsel is natuurlijk helemaal fantastisch, maar vind je dat een beetje teveel van het goed dan kun je een krulpony natuurlijk ook combineren met een kapsel op één lengte.

Wat je in ieder geval niet moet doen, is: je pony glad stylen!

Tussen je knipbeurten door kun je je look opleuken met een haarband of sjaaltje volgens de modetrends voor lente zomer 2021. Voor de verandering, kun je je pony er zelfs onder laten verdwijnen.

Overigens vergt een pony minder onderhoud dan je zou denken, want alle lengtes zijn goed. Je kunt micro bangs dus gerust een stuk laten groeien. Een lange pony tot op de wenkbrauwen is overigens perfect voor krullend haar. Voor een trendy touch laat je de zijkanten versmelten met de haarlengte aan weerszijden van je gezicht.

