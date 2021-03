Trenchcoats zijn opnieuw een hit. Volgens de modetrends voor lente zomer 2021 gaan we ze in allerlei kleuren maar ook lengtes dragen. Laat je fantasie gaan.

De modetrends voor lente zomer 2021 bedelen, net zoals de vorige seizoenen, een ereplaats toe aan de trenchcoats. De afgelopen seizoenen werd deze modeklassieker (wederom) ‘cult’. En zoals altijd als een modetrend het een paar seizoenen achterelkaar uitzingt, wordt er een schepje bovenop gedaan en komen de modehuizen met fantasierijke varianten op het thema.

Trenchcoats in kleur voor lente zomer 2021

Eén van de nieuwigheden (of beter: comebacktrends) voor lente zomer 2021 is: de trenchcoat in kleur. Bij Louis Vuitton zagen we een lange trenchcoat in het blauwgroen. Maar ook kleuren als rood, geel, roze en spierwit zijn in de mode.

Superlange of extrakorte trenchcoats

De lengtes van de trenchcoats variëren dit seizoen van superlang tot ultrakort. Eén van de kortste trenchcoats zagen we bij Maison Margiela. Daar reikte de trench niet eens tot de navel. Deze trench is in lijn met de ultrakorte boxy blazers en gilets die we het komende seizoen gaan dragen.

Trenchcoats met ‘open mouwen’

De ‘open mouw’ is een trend voor lente zomer 2021: mouwen die van pols tot (bijna) oksel aan de onderkant open zijn. Vooral bij Max Mara kwamen we deze nieuwe modetrend tegen.

Klassieker dan klassiek

Behalve alle nieuwigheden vieren ook ultraklassieke modellen weer hoogtij. Deze trend is in lijn met de geklede ‘bonton’ mood die we sinds een paar seizoenen in de mode terugzien. Bij zo’n trenchcoat zou je zelfs aan handschoentjes kunnen denken (van die handschoentjes die grootmoeder vroeger aantrok om naar de kerk te gaan)! Maar let wel: hoe klassiek de trenchcoats van nu ook zijn, ze hebben altijd een eigentijdse twist. Oversize is nog steeds een actuele trend.

N.B. Wat voor een trenchcoat je ook kiest, je draagt hem over alles, ook over een joggingpak!

