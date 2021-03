Truien, vesten, spencers, slip-overs. Knitwear is een grote modetrend voor lente zomer 2021. We gaan er verrassende combinaties mee maken!

Nooit tevoren zagen we zoveel knitwear op de catwalks. Al in 2020 laaide de knitwear trend hoog op. Alsof de modehuizen hadden voorzien dat we behoefte zouden hebben aan warme, comfortabele loungewear. Ook dit jaar gaan we volop aan de knitwear, maar de truien en vesten voor lente zomer 2021 zijn net weer even iets anders: geraffineerder en gevarieerder. We lichten een paar macrotrends voor 2021 voor je uit.

Kabeltruien met ronde hals

Lange leve de kabeltrui! Voor lente zomer 2021 mag je voor een minimalistisch model gaan. Een rechte trui met een ronde hals, een rechte trui met col (ideaal voor frisse lentedagen), maar ook truien met boothals en truien die een schouder bloot laten. We hebben het allemaal al gezien en toch is het een blij weerzien.

Lange vesten

Het lange vest is terug van weggeweest. Het helpt ons warm de lente door. Ook hier vieren de minimalistische ontwerpen hoogtij. Veel vesten zijn recht-toe-recht-aan en zelfs zonder knopen.

Korte vestjes

Qua korte vestjes valt er meer te beleven. Er zijn luxe gevalletjes in kasjmier of gebreide korte vestjes in meerdere kleuren die je over streepoverhemden draagt.

Spencers en slip-overs

Spencers en slip-overs zijn hot! We zagen ze afgelopen winter al en deze trend zet door. Ook hier zien we allerlei verschillende modellen: van strak en superkort tot oversize.

Zo draag je de knitwear voor lente zomer 2021. 5x Stijltips

We hebben 5 stijltips voor je die je knitwear die extra schwung meegeven.

1. Draag minimalistische truien maar vooral ook spencers en slip-overs (later in het seizoen) op de huid. Houd het simpel (maar chic).

2. Wij vinden vooral de oversize spencers en slip-overs cool. Je armen lijken er optisch gezien slanker door..

3. Ga voor opvallende contrasten. Draag je ribtrui op een broek of rok met pailletten.

4. Combineer grof gebreide vesten en truien met lange satijnachtige rokken.

5. Creëer tonsuurton looks.

TRENDYSTYLE