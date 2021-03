MAC Cosmetics maakt ons weg in het wirwar van de make-up trends voor lente zomer 2021. De make-up trends voor het nieuwe seizoen zijn superspannend. We hadden het al over de Natural make-up trend (lees: Zoom-huidjes) en de Glam make-up trend (lees: oogmake-up voor ogen die boekdelen spreken, heel belangrijk in een tijd van mondkapjes). Vandaag hebben we het over de Blur make-up trend: make-up looks die licht en luchtig zijn als een powder kiss, een poederkus. Deze make-up trend is intrigerend maar ook heel gemakkelijk om in de praktijk te brengen.

In de Blur make-up trend voor lente zomer 2021 gaat het om ongedefinieerde vormen en zachte, vervaagde lijnen. Ook de make-upkleuren zijn zacht en lieflijk. Deze looks worden mogelijk gemaakt door de make-up producten die technologisch steeds geavanceerder zijn. Make-upjes voor ogen, wangen en lippen hebben ‘powder kiss’-formules: zachte, licht matterende texturen waarmee je moeiteloos mooie en flatterende ‘blurry’ looks kunt creëren.

Het leuke van deze ‘powder kiss’ make-upjes is dat je je make-up look best wel wat sterker mag aanzetten, want de texturen en kleuren zijn zoveel lichter dan we gewend zijn. Oogschaduw met een ‘powderkiss’ formule werkt zo ongeveer als blush, verduidelijkt Terry Barber van MAC Cosmetics. Ze versmelten met je huid en maken je mooier in plaats van theatraler. Je mag daarom best wat avontuurlijk in je kleurkeuze zijn. Ook hoeft het niet allemaal perfect te zijn. Datzelfde geldt voor je lippen. De texturen zijn zò zacht dat zelfs een vrij felle kleur lieflijk overkomt.

Dat we juist in deze periode voor ‘blurry’ make-up looks gaan, laat zich gemakkelijk verklaren. Het is een moment waarop we graag voor simpelere en lichtere make-up looks kiezen die fris ogen en zelfs gewild less-than-perfect mogen zijn. Kortom, de Blur make-up look voor lente zomer 2021 staat in het teken van ‘menselijkheid’: écht menselijke schoonheid, met al onze kleine schoonheidsfoutjes.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE