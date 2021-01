De make-up trends voor lente zomer 2021 focussen op de ogen, en dat is niet verwonderlijk in deze tijd van mondkapjes! Update je oogmake-up met de tips van MAC.

Zoals elk seizoen brengt MAC Cosmetics de belangrijkste make-up trends in kaart. In een vorig artikel vertelden we je al over de ‘Natural‘ make-up trend voor lente zomer 2021 (lees: Zoom-huidjes), in dit artikel updaten we je over de ‘Glam‘ make-up trend.

In de ‘Glam’ make-up trend voor lente zomer 2021 ligt de focus op de ogen, aldus MAC Cosmetics. Door middel van oogmake-up kunnen we ze nog sprekender maken, iets wat heel welkom is in een tijd waarin onze mond vaak bedekt is door een mondkapje.

De inspiratie voor de oogmake-up voor lente zomer 2021 volgens MAC? De jaren ’60, de jaren ’70 en de supermodel-looks van de jaren ’90. Dit resulteert in elegante oogschaduwlooks en fantastische wenkbrauwen. Het is niet zozeer de bedoeling dat je make-up je gezicht verandert. Waar het om gaat, is dat je uiting geeft aan je persoonlijkheid, dat je jezelf bent.

Kleuren, vormen, texturen, details. Het is allemaal nog steeds belangrijk, onderstreept Lyne Desnoyers van MAC, maar dan wel in een ‘opgeschoonde’ manier. De nieuwe glamour look voor lente zomer 2021 is FRIS. De oogmake-up is luchtiger, lichter en wil niet per se luxe uitstralen.

Ook wenkbrauwen spelen in de make-up trends voor lente zomer 2021 een belangrijke rol. Wenkbrauwen zijn het komende seizoen vooral: persoonlijk. We geven ze een gestroomlijnde vorm door ze voller te maken maar ze moeten er wel blijven uitzien als wenkbrauwen en niet als een tekening. ‘Hairiness‘ is een sleutelwoord. Teken of make-up je haartjes niet plat!

Kortom, de nieuwe glamour make-up voor lente zomer 2021 maakt een statement, maar je doet dat op een spontane, frisse en vooral op jouw eigen manier.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE