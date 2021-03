Modeaccessoires lente zomer 2021. Trend alert: roze

Ben jij toe aan verandering? Wie niet? Update je modelook voor lente zomer 2021 met lieflijke, zachtroze mode accessoires. Combineer ze bij voorkeur met neutrals of wit. Met deze modetruc geef je je look onmiddellijk een frisse, lenteachtige twist mee zonder dat je diep in de buidel hoeft te tasten. Misschien heb je zelfs nog suikerroze accessoires in huis.

Neutrals met pastelroze is een supercombinatie voor lente zomer 2021. Combineer je monochrome outfits met één of enkele roze lichtpuntjes voor een vernieuwende look en een licht, blij gevoel.

Een paar stijlvoorbeelden voor lente zomer 2021:

Draag een roze tas bij je klassieke trench coat .

bij je . Draag een roze tas bij je beige joggingpak .

bij je . Draag roze pantykousen onder een camelkleurige jas. Maak de look af met huidskleurige schoenen.

onder een camelkleurige jas. Maak de look af met huidskleurige schoenen. Combineer een roze tas met een witte outfit .

. Vervang je wintersjaal door een zachtroze sjaal en draag die bij een outfit in neutrale kleuren.

en draag die bij een outfit in neutrale kleuren. Haal dat roze coltruitje weer tevoorschijn en draag het bij camel, gebroken wit, crème en boter, tabak.

weer tevoorschijn en draag het bij camel, gebroken wit, crème en boter, tabak. Draag roze sokken onder je witte spijkerbroek en in je witte sneakers.

onder je witte spijkerbroek en in je witte sneakers. Let ook op de materialen en texturen. Geef je outfit diepte met opengewerkte, geborduurde, geplisseerde of met pailletten versierde materialen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDSTYLE