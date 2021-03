Kapseltrends 2021. Halflang kapsel met slag

Heb jij slag in je haar? Laat je inspireren door de allernieuwste haartrends voor 2021, in het bijzonder door dit halflange kapseltje met vintage hair styling.

Elke keer als we fashion model Alina Bolotina tegen het lijf lopen – en dat gebeurt maar al te vaak tijdens de Fashion Week – benijden we haar om haar halflange kapsel. Yes, hair envy bestaat (en soms hebben wij er last van)! De kapseltrends voor lente zomer 2021 laten (wederom) veel halflange kapsels zien maar Alina’s kapseltje slaat alles.

We weten niet of het aan de textuur van Alina’s haar ligt of aan de hair styling van de kappers backstage. Feit is dat dit fashion model de catwalks van de allerduurste modehuizen op en neer huppelt met een wel zeer benijdenswaardig haarcoupeje.

Voor welk modehuis Alina ook loopt, haar halflange kapseltje is altijd een beetje vintage, een beetje retro, maar tegelijkertijd ook supertrendy (en cute!).

Op deze foto’s zie je Alina op de catwalk en off-duty bij de modeshow van Etro voor herfst winter 2021 2022. Zeg nu eerlijk? Dit is toch echt een kapseltje om op slag verliefd op te worden. Iets voor jou misschien?

