Pips wintersnuitje? Laat je inspireren door de make-up trends voor lente zomer 2021. De make-up looks zijn natuurlijk maar dat betekent niet dat we ons in het geheel niet opmaken. We gaan wel degelijk met make-upjes aan de slag, ook als we thuiswerken. Met die no make-up pyjamadagen hebben we het nu wel gehad. We willen weer met opgeheven hoofd in de spiegel kunnen kijken.

Een make-up look voor lente zomer 2021 die ons inspireert, is die van Sportmax. De make-up voor deze show was heel natuurlijk. De huidjes van de modellen waren met een minimum aan foundation opgemaakt. Zelfs oneffenheden en schoonheidsfoutjes als lichte kringen onder de ogen waren niet tot in de finesses gecorrigeerd. Juist daardoor krijg je die natuurlijke look.

Maar ondertussen was er natuurlijk wel hard aan gewerkt om de meisjes met aantrekkelijk opgemaakte snoetjes de catwalks op te sturen. Het accent lag daarbij op de wangen die vrij heftig met een oranjeachtige blush waren aangezet. Alsof de meisjes hun huidjes gekoesterd hadden in de eerste lentezon. Of alsof ze een blij dansje in de lenteregen (zie ook de wet look kapsels en de lichte glans over de huid) hadden gedaan en eindelijk, na al dat thuiszitten, een gezond kleurtje – bonne mine zoals dat in het Frans zo mooi heet – hadden opgedaan.

Vind jij dat jouw gezicht wel wat meer kleur mag hebben, experimenteer dan met zo’n oranjeachtige blush. Het is een klassieker die je vast nog wel in huis hebt. Wees niet bang om de kleur wat feller aan te zetten dan gewoonlijk.

Andere dingen om aandacht aan te besteden, zijn je wenkbrauwen en je lippen. Maak je wenkbrauwen natuurlijk op en zet ze wat donkerder aan dan gewoonlijk. Tip wat lipbalsem met een lichte glans op je lippen. Wil je het ‘singing-in-the-spring-rain’-effect versterken, breng dan ook wat zachtoranje oogschaduw in crèmevorm op je oogleden aan.

Deze make-up look voor lente zomer 2021 is zò easy! Bekijk de make-up foto’s maar eens en check dan je make-up voorraad op een oranjeachtige blush. Dit is cool!

