Streetstyle mode 2021. Spijkerbroeken trends

Ook in 2021 is de rechte spijkerbroek de grote winnaar. Dit zijn de allernieuwste straight-leg jeans trends.

Al sinds jaren domineert de rechte spijkerbroek met jaren ’80 en ’90 invloeden. Je hoeft maar naar de fashion modellen tijdens de modeweken te kijken en je weet het: van deze spijkerbroekentrend zijn we voorlopig niet af. Topmodellen als Imaan Hammam en Cara Taylor zweren bij deze casual jeans. Er mag dan een voorzichtige comeback van strakke jeans zijn, het must-have model voor 2021 is (voorlopig) de rechte spijkerbroek (dat werd ook tijdens de Milan Fashion Week voor herfst winter 2021 2022 duidelijk).

6x Stijltips voor straight-leg jeans 2021

1. Het meest flatterende model kleedt mooi af rond je billen en heupen en heeft rechte broekspijpen die over je schoenen vallen of net een stukje van je enkel vrijlaten.

2. Voor een jaren ’80 look kies je een model met een hoge taille (je benen lijken er extra lang in!), ook al zien we voor 2021 langzaam maar zeker ook lage(re) tailles terugkomen.

3. De meest geliefde denim kleuren voor 2021 zijn licht: lichtblauw, zachtgrijs.

4. Jarenlang droegen we onze spijkerbroeken zonder riem of ceintuur. Volgens de allernieuwste modetrends voor 2021 halen we een stoere riem door die lussen en leggen we er vervolgens een flinke knoop in. Ziezo!

5. Wat betreft de top, de bovenkant, kun je alle kanten op. Ben je jong en wild (en laat de lente zich van haar/zijn beste kant zien) dan is een crop top jouw ding. Maar eigenlijk laat letterlijk alles zich op een rechte spijkerbroek dragen: een blauw-met-wit gestreept overhemd, een kort puffer jack, een felgekleurde hoodie, een T-shirt met gilet, een chique blouse, al dan niet met blazer, een coltruitje met lange klassieke jas. Je kunt er letterlijk alle kanten mee op.

6. Hetzelfde geldt voor je schoenen. Onder een rechte spijkerbroek kom je met elk type schoen goed weg: van dad sneakers (nu wel iets achterhaald) tot pumps met kittige hakjes, van enkellaarsjes (inmiddels ietwat banaal) tot All-Stars, van creepers en mocassins tot – luister en huiver – pantoffels (zie de foto hieronder)!

Bekijk onze streetstyle foto’s, rechtstreeks vanuit de Milan Fashion Week voor herfst winter 2021 2022, en laat je inspireren!

