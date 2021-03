Kapseltrends 2021. Trend alert: de korte pony

Eindelijk mogen we weer naar de kapper! Heb jij al een afspraak weten te bemachtigen? En nog belangrijker: weet jij al wat je gaat laten knippen? Ga je voor je ‘oude’ coupe of maak je korte metten met je gebruikelijke kapsel en durf je voor iets heel nieuws te gaan? In dat geval hebben we een superidee voor je: een korte pony. Statement pony’s zijn dé haartrend voor 2021.

Tijdens de Milan Fashion Week die op 1 maart 2021 – nog maar een paar dagen geleden – eindigde, liepen in de modeshows voor winter 2021 2022 (ja, voor volgend jaar winter alweer!) verschillende modellen met korte pony’s mee. Dit ter bevestiging dat de korte pony helemaal terug is. Het is een supertrend omdat je niet aan de rest van je haarlengte (waar je zo hard voor gespaard hebt) hoeft te komen. Tegelijkertijd creëer je met zo’n pony wél direct een statement look. Met zo’n kapsel ben je in één keer up-to-date.

Je kunt de pony helemaal recht dragen maar je kunt ‘m van voren ook lichtjes open laten vallen. Dat werkt flatterend want het maakt je gezicht optisch gezien net iets smaller. Zo’n korte pony is bovendien ideaal om voorhoofdrimpels enigszins te camoufleren. Bijkomend voordeel is dat-ie tegen de zomer alweer is uitgegroeid, iets wat nooit kwaad kan want in de zomer is het fijn om je haar uit je gezicht te dragen.

Bekijk de kapselfoto’s van Braziliaans model Maryel Uchida maar eens. Zij liep in de modeshows voor winter 2021 2022 in Milaan mee. Wie weet wordt dit jouw nieuwe kapsel?

TRENDYSTYLE