Eyeliner is here to stay! Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar de ‘cat’s eyes‘ bij de modeshow van Valentino voor herfst winter 2021 2022 waren dat wél. Zulke intense kattenogen hebben we lange tijden niet gezien. Laat je inspireren door deze allernieuwste make-up trend voor 2021 2022.

Alles wat je nodig hebt, is een eyeliner, een vrij vaste hand en een beetje geduld. Maak je huid mooi op, geef je wenkbrauwen vorm en kleur en concentreer je dan op je ogen. Deze make-up look voor 2021 2022 is supercool!

Bekijk de make-up foto’s maar eens. Alles draait om de langgerekte vorm. Trek een strakke lijn langs je bovenste wimpers en teken een spannende ‘wing’ bij je buitenste ooghoeken. Als je helemaal voor kattenogen wilt gaan, teken je in je binnenste ooghoeken ook een ‘wing’. Zo krijg je die intrigerende oogopslag.

Vind je het iets teveel van het goede, laat dat ‘vleugeltje’ in de binnenste ooghoeken dan achterwege. Let ook op de wenkbrauwen. Die mogen in 2021 licht (lees: geblondeerd) maar ook donker zijn. Hetzelfde geldt voor je lippen. Combineer je kattenogen met een bloedrode mond of met natuurlijke lippen. Aan jou de keuze.

Bekijk de make-up foto’s van de Valentino show voor herfst winter 2021 2022 en kies je look!

