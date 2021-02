De lippenstift trends voor 2021 laten een divers beeld zien. Klassiek rode lippen zijn trendy (alles wat klassiek is, komt terug in de mode). Natuurlijke lipstick kleuren zijn – net zoals natuurlijke modekleuren – een trend. Roze lippen zijn cool. Oranje lippenstift is even uit beeld. Maar wat voor een kleur je ook kiest – zachtroze, bleekroze, lichtrood, helrood, kersenrood – let op de vorm.

Hartvormige lippen zijn dé trend

Een sterk gedefinieerde Cupidoboog is een must voor voor 2021. Haal je lippotlood maar tevoorschijn! Of werk met een schuin afgesneden lipkwastje. Als je dat boogje in je bovenste lippen maar accentueert.

Deze lippenstift trend voor 2021 zagen we onder meer bij Max Mara. De lippen van de modellen hadden allerlei kleuren rood. De roodtinten waren op de huidskleur van de meisjes afgestemd. Het accent lag op de vorm. De Cupidoboog was scherp aangezet en de onderlip was voller ingetekend voor perfecte lippen. Lippen om te zoenen!

Bekijk de foto’s maar eens en experimenteer met lippenstiftkleuren en verschillende vormen. Lees ook: Beauty trends 2021. Hartvormige lippen zijn dé trend, maar ook ‘puffy lips’ zijn populair.

