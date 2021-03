De Milan Fashion Week voor herfst winter 2021 2022 eindigde vandaag (1 maart 2021) met de ‘live’ modeshow van Valentino. Op de showkalender van de Italiaanse modeshow, uitgevaardigd door de Camera Nazionale della Moda Italiana stonden net iets meer dan zestig showevenementen vermeld. Daarvan waren er twee ‘live’: de modeshow van Del Core (de allereerste collectie van Daniel Del Core, afkomstig van Gucci) en de modeshow van Valentino. De rest van de shows was ‘digitaal’. Aanvankelijk zou ook Dolce & Gabbana ‘live’ showen maar ook die show werd, nog voor aanvang van de modeweek, omgezet in ‘digitaal’.

Digitale modeshows versus live modeshows

Om je een voorbeeld van een ‘showdag’ van de Milan Fashion Week voor winter 2021 2022 te geven: de showkalender voor vandaag 1 maandag 1 maart 2021 zag er als volgt uit:

10.00 Ports 1961 *

DIGITAL

12.00 MSGM *

DIGITAL

14.00 Valentino *

LIVE

16.00 Dolce & Gabbana *

DIGITAL

De sterretjes geven aan dat het een damescollectie betreft wat op zich vrij logisch is omdat het de Women’s Fashion Week is maar steeds vaker maken de modehuizen van deze week gebruik om direct ook maar wat herencreaties te showen, vanwege het kostenplaatje, zoals je wel zult begrijpen.

Maar wat is nu in hemelsnaam ‘digitaal’ en wat is ‘live’? Deze concepten kregen een paar dagen voor de aanvang van de Fashion Week (24 februari 2021) inhoud. De ‘digitale’ modeshows werden vòòr het op de modekalender aangegeven tijdstip geregistreerd terwijl de ‘live’ modeshows – je raadt het al – live werden uitgezonden op het tijdstip volgens de showkalender van de Camera Nazionale della Moda Italiana.

Al snel werd het klappen van de zweep duidelijk. De modeshows waren in alle opzichten ‘echte’ modeshows, dat wil zeggen modeshows die werden gelopen door modellen in vlees en bloed die werden opgemaakt en gekapt door visagisten en hair stylisten in vlees en bloed. De staf van het modehuis was aanwezig, lichtmensen, de DJ, de regisseur, enkele runway fotografen en natuurlijk de camera crew – kortom alle vakmensen die je nodig hebt om een volledige show op de runway neer te zetten, maar dan… zonder publiek, althans niet in levende lijve.

En als er dan toch geen publiek is – behalve dan het digitale publiek dat op het aangegeven tijdstip de modeshow online kan volgen – waarom zou je dan live uitzenden? Dat betekent enkel: extra kosten en meer kans op technische complicaties. Logisch dus dat het merendeel van de maisons ervoor koos de modeshow van tevoren te registreren.

En zo kwam het dat je in de modestad Milaan opeens, onverwacht, op een (goed verborgen gehouden) modeshow kon stuiten. Op zich kreeg je daar niets van te zien – think: een showlocatie in de vorm van één of ander groot gebouw met een paar security mensen ervoor en op z’n hoogst een bordje ‘backstage’ en een bordje ‘rapid Covid test’ waar alle vakmensen inclusief modellen werden getest. Maar… als je geluk had, kwam je op het einde van de opnames langs en zag je de modellen na afloop van de show naar buiten komen. Models off-duty, zoals dat heet, is (was?) altijd een geliefd moment van de streetstyle fotografen. Maar ook die waren er deze Fashion Week niet. Behalve dan vandaag bij Valentino (en een handjevol bij Del Core).

De ‘live’ modeshow van Valentino voor herfst winter 2021 2022

Het Italiaanse modehuis Valentino had van tevoren groots aangekondigd dat het in het Piccolo Teatro Strehler in het hartje van Milaan zou showen. Voor de gelegenheid had Valentino de bloemenkiosk voor het theater met enkel rode bloemen laten vullen. Tegen 2 uur vanmiddag troffen we een dertig-, veertigtal streetstyle fotografen op het zonovergoten plein aan, niets in vergelijking tot de honderden, misschien wel duizend streetstyle fotografen die je in het verleden (nu nog maar een jaar geleden) op showlocaties aantrof.

Het fotograferen van de modellen off-duty die kort na de show naar buiten kwamen, was nog nooit zo eenvoudig geweest. Er werd niet gedrongen en de modellen schuwden de camera’s niet. De mood was relaxed, ja zelfs, gemoedelijk, in geen vergelijking met de pompeuze modeshow van Valentino van nog geen zes maanden geleden. Er waren geen topmodellen en niemand had haast om weg te komen. Het was het enige ‘topmomentje’ van de Milan Fashion Week, dat wel.

Maar niets in vergelijking met de oude tijden met overvolle backstages, adrenalinevolle showmomenten, ruisende jurken, wervelingen van stoffen en kleuren, overvolle zalen, indrukwekkende first rows en donderende applaussalvo’s. Hopelijk komen die tijden snel weer terug want deze ‘digitale’ mode is toch echt wel een héél ‘ver van ons bed’-show, ook al wordt er ‘live’ geshowd.

