Modetrends 2021. Trend alert: gilets

Vorig jaar zomer doken ze al in het modebeeld op: giletjes. We zagen ze in allerlei uitvoeringen. Mannelijk en stoer, in jaren ’70 stijl, als onderdeel van een driedelig pak. Al deze modetrends zetten in 2021 door. Met natuurlijk weer een extra kwinkslag.

Eén van de coolste gilet looks is volgens ons: het giletje dat op de blote huid wordt gedragen, liefst in combinatie met een relaxede broek met bandplooi en stoere riem. Oké, het is er nog niet het weer naar, maar je kunt je er wel vast op voorbereiden want dit kledingstuk vraagt om mooie armen en een buik die gezien mag worden.

Niet in vorm? Geen probleem: ga dan voor een oversize gilet waardoor je armen slanker lijken en de focus niet op je buik ligt omdat het gilet wijkt en een schaduw over je buik werpt.

Volgens de modetrends voor 2021 kunnen we gilets (gelukkig) ook op andere manieren dragen. Bijvoorbeeld over een lange blouse of – net zoals vorig jaar zomer – onder een broekpak. Bijkomend voordeel van deze modetrends is dat deze looks per direct draagbaar zijn. Ook gilets over lange jurk (think: boho) zijn weer hip.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Oh, nog even… Mocht je het interesseren: ik heb net geïnvesteerd in een donkerblauw oversize, double breasted gilet in Saint Laurent stijl. Het is een soort korte, mouwloze blazer. Supercool op broeken met hoge taille (geen blote buik) en later in het seizoen met oversize pants met een mannelijke twist en een lage taille. Laat de lente maar komen!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE