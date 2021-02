Het hoeft geen Valentijnsdag te zijn om de liefde te vieren of om jezelf en je geliefde(n) op iets lekkers te trakteren. Deze chocoladefondue is gezellig én lekker! Om je vingers bij af te likken!

Aardbeien en chocolade vormen een verleidelijke of – beter nog – onweerstaanbare combinatie. Deze chocoladefondue is de perfecte afsluiting voor een romantisch dineetje. Natuurlijk serveer je er een glaasje champagne (en als je wilt een schaaltje koekjes) bij. Als dit dessert geen afrodisiacum is!

Ingredienten (2 personen)

225 gram smeltchocolade

200 ml room

14 tot 20 aardbeien (hangt van de grootte af)

satéprikkers

een theelichtje met houdertje of iets anders om de gesmolten chocolade warm te houden

champagne

Bereiding

Was de aardbeien en droog ze voorzichtig af. Laat de kroontjes eraan zitten. Breek de chocolade in stukken en doe ze in een pannetje. Voeg de room toe. Verwarm het geheel al roerende op een laag vuur tot gladde massa. Haal het pannetje nu van het vuur. Zet het pannetje op een theelichtje (of iets anders dat de chocolademassa warm houdt) op tafel.

Alle disgenoten (jij en je romantische date!) kunnen nu de aardbeien door de chocolademassa halen (je kunt de aardbeien hiervoor het beste aan het kroontje op een satéprikker prikken) en genieten van het zoete fruit met een warm chocoladejasje. Elkaars vingers aflikken is een must!

