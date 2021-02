Modetrends 2021. Joggingbroeken met pumps

De mode blijft ons verbazen, en dat is ook precies de bedoeling. Vooral in de streetstyle mode spelen de fashionista’s maar al te graag met contrasten. Een opvallende streetstyle trend voor 2021 is de combinatie van de joggingbroek met pumps.

Het is een opvallende combinatie die je misschien niet snel zal leggen, maar cool is-ie wel. En begrijpelijk ook. Sinds de uitbraak van de pandemie is loungewear enorm in opmars. Joggingbroeken zijn dan ook voor lente zomer 2021 een huge modetrend.

Maar op een gegeven moment wil je wel wat meer. Dat is het moment waarop je je sneakers verruilt voor een paar ondeugende pumps volgens de allernieuwste modetrends voor 2021. Een donker pumpje is prima, maar met een felgekleurd puntig schoentje (fuchsia is hot hot hot) ben je helemaal up-to-date.

Eerlijk gezegd, geven wij de voorkeur aan wat speelsere of vrolijk gekleurde schoentjes boven leren pumps. Het staat gewoon wat ironischer. In de mode moeten we onszelf niet (nooit) serieus nemen! Bekijk onze modefoto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE