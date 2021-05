Strandmode 2021. Good bye vintage bikinibroekje, hello Tarzan string!

Het mag dan herfst lijken, het is toch écht bijna zomer! Op deze stormachtige dagen kan een beetje voorgenieten van strand en zee geen kwaad. Maak de balans van je bikini’s en badpakken maar eens op. Hoe up-to-date is jouw strandcollectie? Is die in lijn met de allernieuwste badmodetrends voor 2021?

Die van mij laat te wensen over. In zomer 2020 zonnebaadde ik door op het open zolderraam in het eerste topje en broekje dat ik voor het grijpen had. Strand en zee zaten er in dat desastreuze jaar niet in en het had geen zin om in een nieuwe bikini of een badpak volgens de allerlaatste strandtrends te investeren. Maar deze zomer wil ik er anders instaan en ga ik ervoor. Alhoewel, niet helemaal, want de allernieuwste strandmode trends voor zomer 2021 komen met een ‘shocking’ item: het Tarzan zwemslipje! Dat is echt weer even wennen.

Als sinds een paar seizoenen drukken de jaren ’80 hun stempel op de modetrends. Je hoeft maar te denken aan de spijkerbroeken – hoge tailles, oversize volumes, paperbag tailles -, aan de jasjes met grote schouders, de blouses met pofmouwen, de minirokken, en de jaren ’80 trekken aan je voorbij. Dat ook de Tarzan string weer terug in beeld zou komen, zat eraan te komen, en wel in zijn meest ‘wildste’ versie.

De zwemslipjes voor zomer 2021 zijn minimaal, niet meer dan een klein, aangerimpeld lapje stof aan de voorkant dat zich als een gordijntje smaller of breder laat maken langs de touwtjes die je hoog op je heupen vastknoopt. Zie je het voor je? Een alternatief voor het curtain slipje is het hoog opgesneden jaren ’80 zwembroekje, of anders een hoog opgesneden badpak dat je heupen vrij laat. Kortom, heel andere koek dan die hoge taille bikini-broekjes in superchique vintage stijl die je (althans mij wel) zo’n veilig gevoel verschaften. Dat grote, ongebruinde vlak tot aan je navel neem je dan graag op de koop toe.

Maar volgens de strandmode voor zomer 2021 is het vintage jaren ’50 een gepasseerd station en gaan we voor minuscule bikinibroekjes die niet alleen van voren superklein zijn maar ook nog eens je achterkant voor een groot deel zichtbaar laten. En ook die trend hing in de lucht met alle aandacht die er tegenwoordig voor het achterwerk is.

Om tot een conclusie te komen, je kunt deze zomer twee dingen doen: of gewoon die superveilige, chique vintage broekjes blijven dragen (troost je, ze zijn nog steeds te vinden!) of de komende tijd weer braaf en hard gaan squatten :-)

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE