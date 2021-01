Detoxdrankje met citroen, ahornsiroop en chilipoeder

Tijd voor een pittig detoxdrankje! Dit drankje is gezond én lekker. Je hebt de ingrediënten waarschijnlijk al in huis. Geniet van deze natuurlijke opkikker!

Kater? Vermoeid gevoel? Weinig energie? Toe aan een oppepper? Zin in een lekker, maar gezond drankje. Van dit pittige detoxdrankje met citroensap, chilipoeder en ahornsiroop kikker je op! Laten we even de hoofdingrediënten langslopen en enkele weldadige effecten ervan op je lichaam uitlichten.

Citroen. Citroen is onder meer rijk aan vitamine C. Vitamine C verbetert je weerstand, vermindert de kans op hart- en vaatziekten, helpt de bloeddruk op peil te houden en beschermt tegen vrije radicalen. Citroensap bevordert de spijsvertering en kan helpen bij verstopping. Bovendien zou de vitamine C in citroenen helpen tegen voortijdige huidveroudering.

Chilipoeder (poeder van gedroogde chilipepers). Chilipeper bevat vitamine A (goed voor je gezichtsvermogen, botten, tanden en huid), vitamine C, voedingsvezels die de spijsvertering stimuleren, carotenoïden die opgebouwde cholesterol kunnen verminderen, en verder: bètacaroteen, foliumzuur en vitamine B6. Daarnaast helpt chilipoeder bij infecties en is het een natuurlijke pijnstiller vanwege de endorfine die het in het lichaam vrijmaakt. En dit zijn nog maar een paar weldadige effecten van chilipoeder!

Ahornsiroop (esdoornsap). Ahornsiroop is een natuurlijke zoetstof. Dit ingrediënt geeft je detoxdrankje een lekker smaakje mee. Maar het bevat ook mineralen (met name zink en mangaan) en antioxidanten, en het zou een ontstekingremmende werking hebben. Maar pas op: ahornsiroop bevat wél (natuurlijke) suikers. In plaats van ahornsiroop kun je ook honing in het drankje doen.

Ingrediënten voor 2 personen

500 ml bronwater

het sap van 1/2 citroen (of meer)

chilipoeder (zoveel jij lekker vindt)

ahornsiroop (naar eigen inzicht)

Bereiding

Voeg de ingrediënten bij elkaar, roer door elkaar en geniet ervan.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE