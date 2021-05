Je moet wel van heel goede huize komen om 10 actuele modetrends in één enkele modelook te verwerken zonder dat het kitsch of overdressed wordt. Er zijn er maar weinigen die dat kunnen. Je moet er stijlgevoel voor hebben óf het van iemand leren (iedereen kan het leren!). Een expert op het gebied van stylish streetstyle looks is de Duitse influencer Leonie Hanne.

Leonie weet het allemaal goed te combineren. Haar succesformule is: contrasten. Een ultravrouwelijk jurkje combineert ze met een stoer item als een oversize blazer; een gewaagde gele kleur houdt ze stylish door er een gedekte kleur als bruin tegenover te zetten (oei, op zich al een gewaagde seventies kleurcombi!). Zoals altijd, komt het allemaal neer op contrasten en een beetje lef.

Bekijk de streetstyle foto’s van Leonie Hanne maar eens en analyseer samen met( het succes van) haar modelook.

1. De oversize blazer is een topper. Je draagt ‘m letterlijk overal over. Een absolute aanrader voor zomer 2021 omdat je dit item over alles (jurken, rokken, broeken, spijkerbroeken) kunt dragen.

2. Slank afkledende midi-jurken zijn terug in beeld. Té figure hugging? Draag er een oversize blazer over (zie 1).

3. Halterjurken worden een enorme zomerhit. Dragen (want ze doen je schouders breder lijken)!

4. Tassen met grote, gouden schakelkettingen (een trend die we van vorig jaar zomer meenemen).

5. Goudkleurige oorbellen (die bij de tas passen).

6. Véél ringen en armbanden bij elkaar. More is more!

7. Doorgestikte tassen (wederom een modetrend die we van zomer 2020 meenemen).

8. Hooggehakte muiltjes. Na de lockdowns van het afgelopen jaar snakt iedereen naar glamour! Hooggehakte sandaaltjes zijn de sneakers van voorheen.

9. Nette paardenstaarten met een middenscheiding zijn het meest geliefde kapsel van de influencers.

10. Gekleurde eyeliner in gewaagde kleuren, in dit geval GEEL!