Eén van de hotste modetrends voor lente zomer 2021 is de oversize blazer die je letterlijk overal op en over draagt. Blazers zijn dé zomerhit! (Je draagt ze zelfs over een bikini!)

Modetrends zomer 2021. De blazerrage. Blazers zijn een must-have. Foto: Charlotte Mesman

Het overviel me vanmorgen. Die koopkriebels. Je raakt geobsedeerd door iets en vindt geen rust totdat je het hebt. Mijn obsessie van vandaag heb ik te danken aan onze publicatie op Trendystyle van gisteren: een streetstyle look van influencer Leonie Hanne. Die blazer van haar, die deed het ‘m. Mijn hebben-hebben-gevoel is getriggerd! Zo’n superchique blazer die je volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 letterlijk overal over kunt dragen (zelfs op spijkershorts en old school style gymbroekjes) is een must-have!

Modetrends zomer 2021. Sportswear is de nieuwe citywear. 10x Stijltips. Photo courtesy of Celine

Streetstyle mode 2021. 10x Modetrends voor zomer 2021. Influencer Leonie Hanne. Foto: Charlotte Mesman

Leonies blazer is oversize met een opvallend lange reverkraag en een overslag. Het is een vrij ongewoon model waar je zeker een goed figuur in slaat, maar ik neig meer naar een klassieker model in oversize uitvoering dat zich gemakkelijk laat dragen. Er moet – zoals we dat volgens de allernieuwste modetrends voor 2021 doen – een hoodie onder kunnen maar ik moet ‘m ook met enkel een beha kunnen dragen. De blazer moet zowel cool zijn op shorts als over een jurk.

Streetstyle mode 2021. Must-have voor alle leeftijden: de donkerblauwe blazer! Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle 2021. Broekpakken, lange blazers . Streetstyle bij Max Mara. Foto: Charlotte Mesman

Beter nog als de blazer met bijpassende wijde broek komt. Een co-ord (broekpak) is altijd goed en bespaart je denkwerk en tijd. Met een paar sneakers kun je er elke dag de deur mee uit; met een paar hoge pumps en een mooie top is je dress-up look compleet.

Modetrends zomer 2021. De blazerrage. Blazers zijn een must-have. Foto: Charlotte Mesman

Modetrends 2021. De zwarte broek is terug. Photo: courtesy of Saint Laurent

Even heb ik nog gedacht aan zo’n korte blazer in Saint Laurent stijl, van die lange blazers die in de taille ‘afgeknipt’ lijken, en die we in zomer 2021 volop gaan dragen. Maar omdat het budget beperkt is, en ik het bij één blazer wil houden, moeten er keuzes gemaakt worden, en dan wint de lange, oversize blazer het. De kleur? Donkerblauw maar het kan zijn dat ik daar nog van gedachten over verander :-)

Modetrends 2021. Blazers. Photo: courtesy of Sportmax

Wat jij? Ben jij ook zo geobsedeerd door de blazertrends voor lente zomer 2021? Bekijk de foto’s maar eens. Waarschuwing: je kunt er hebberig van worden!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE