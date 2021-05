Voorgenieten van de zomer? Waarom niet! We hebben te lang binnen gezeten. Deze beelden van de allernieuwste badmode voor zomer 2021 uit Italië maken blij!

Strandmode zomer 2021. Bikini’s en badpakken. Photo: courtesy Mimi à la mer

Strand, zon en zee, bikini’s en badpakken, de allernieuwste strandmode 2021. Het mag allemaal nog zò ver weg lijken, maar dat neemt niet weg dat we mogen voorgenieten of wegdromen bij mooie plaatjes.

Strandmode zomer 2021. Bikini’s en badpakken. Photo: courtesy Mimi à la mer

De beachwear collectie van Mimi à la mer, ontworpen door Michela Occhetto, Milanese designer, bijvoorbeeld is puur genieten. Vintage, jaren ’60, jaren ’70, de romantische Italiaanse eilanden – think Ischia -, de legendarische films van toen, al deze poëtische, zuidelijke sferen vind je terug in de Mimi à la mer collecties.

Strandmode zomer 2021. Bikini’s en badpakken. Photo: courtesy Mimi à la mer

Voor zomer 2021 koos Michela Occhetto dierenprints, BB-ruitjes en jaren ’50 bloemenprints. Klassiekers met een moderne twist, of het nu om badpakken, bikini’s, setjes van shorts en topjes of het badpak in broderie gaat.

Strandmode zomer 2021. Bikini’s en badpakken. Photo: courtesy Mimi à la mer

De strandcollectie Mia Cara Isola (Mijn Geliefde Eiland) voor zomer 2021 vertelt over een reis waarin elk item het begin van een verhaal is. De collectie en de foto’s zijn geïnspireerd door legendarische Italiaanse badplaatsen, door het kristalheldere water van de mediterrane eilanden.

Strandmode zomer 2021. Bikini’s en badpakken. Photo: courtesy Mimi à la mer

De mood? De wereldberoemde plaatjes van ‘bellezze‘ (schoonheden) in bikini en pareo op een Vespa, met wapperende haren in de wind en een helblauwe zee op de achtergrond.

Strandmode zomer 2021. Bikini’s en badpakken. Photo: courtesy Mimi à la mer

Hopelijk word jij net zo blij van deze beelden als wij!

