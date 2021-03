Modetrends 2021. Vier de lente in het (paas)geel

Elk jaar roept de kleurspecialist Pantone een topkleur, de kleur van het jaar, uit. Voor 2021 is dat (opvallend genoeg) een kleurcombinatie: lichtgrijs met een zachte geeltint die ‘Illuminating’ wordt genoemd. Hoewel we deze kleurcombinaties als zodanig niet veel op de catwalks voor lente zomer 2021 hebben teruggezien, was geel op zich op de runway wel goed vertegenwoordigd. Gelukkig maar, want van geel, de kleur van zonneschijn, narcissen en citroenen, worden we blij!

Laten we de geelkleuren voor 2021 eens onder de loep nemen. Twee geeltinten springen er met kop en schouders bovenuit: 1. botergele of vanillevlagele tinten die voor ‘Illuminating’ zouden kunnen doorgaan en 2. frisse citroengele kleuren.

De zachtgele kleuren zijn chic en eigentijds. Ze liggen in het verlengde van de neutrals die al een paar jaar in de mode zijn. Wij vinden ze het mooist als je ze tonsuurton draagt. We denken daarbij aan broekpakken, joggingpakken maar ook lange rokken met (voor de lente) en zomertruien in dezelfde kleur.

De frisse citroenkleuren zijn vrolijk en feestelijk. Je slaat er tijdens de Pasen een goed figuur mee maar ook op niet-feestdagen maak je er jezelf en omstanders blij mee. Vooral lange, gele jurken zijn hot! Zolang de temperaturen nog voorjaarachtig fris zijn, kun je ze met hoge laarzen en een groot vest dragen.

Geeltinten komen dit voorjaar in effen kleuren maar ook met bloemenfantasieën. Een snelle manier om geel in je outfit te verwerken, is er een geel modeaccessoire aan toevoegen. Op de catwalks voor lente zomer 2021 zagen we verschillende gele tassen voorbijkomen. Ze waren in tint met de outfits of contrasteren er juist mee.

Stijltips: combineer citroengeel met botergeel voor een chique effect. Combineer geel met paars voor een op-en-top lentelook.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

