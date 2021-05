Haarkleurtrends 2021. Softe pastels en platinablonde kleuren. Photo: courtesy of Valentino

Wil je voor een moderne haarkleur gaan, dan pak je het deze zomer anders aan. Natuurlijk zijn van die lichte, zonnige strepen (highlights) door je haar altijd goed, maar voor een up-to-date look gooi je het over een andere boeg.

Streetstyle mode zomer 2021. Hoe cool kun je zijn? Foto: Mauro Pilotto

Zo zijn solide haarkleuren een huge haarkleurtrend voor zomer 2021 (en ook voor de komende winter). Het zijn diepe, intense kleuren zoals koperrood, kastanjebruin, inktzwart. Voor de liefhebbers van lichte haarkleuren daarentegen laten de haarkleurtrends voor 2021 zachte pastels en platinablonde tinten zien. Deze haarkleuren zijn enorm edgy en bovendien ook heel geschikt voor grijs (of grijzend) haar.

Haarkleurtrends 2021. Turkooizen en zachtroze haarkleuren. Photo: courtesy of Valentino

Zo zagen we op de catwalk van Valentino voor lente zomer 2021 interessante haarkleuren voorbijkomen: snoezige zeegroene pastels maar ook een beeldige vanillegrijze haarkleur (zie de coverfoto). Deze laatste haarkleur is perfect als je begint te grijzen en al die solide haarkleuren met grijze uitgroei beu bent.

Haarkleurtrends 2021. Softe pastels en platinablonde kleuren. Photo: courtesy of Louis Vuitton

Bij Louis Vuitton voor lente zomer 2021 zagen we een oranje pastel voor de heren, maar die is vanzelfsprekend ook voor ons dames heel geschikt.

Haarkleurtrends 2021. Softe pastels en platinablonde kleuren. Photo: courtesy of Sportmax

En verder zagen we opvallend veel platinablonde hoofden voorbijkomen, niet alleen voor kort haar (think Duits topmodel Maike Inga) maar ook voor lange manen. Het is een gewaagde keuze die bovendien om behoorlijk wat maintenance vraagt, maar je steelt er natuurlijk wel de show mee.

Bekijk de catwalkfoto’s voor lente zomer 2021 maar eens. Misschien zit jouw nieuwe haarkleur erbij.

TRENDYSTYLE