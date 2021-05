Make-up trends 2021. Zo simpel (en kleurrijk) is de oogmake-up. Influencer Hanne Leonie. Foto: Charlotte Mesman

Kleur is een enorme zomerhit. Niet alleen in de mode maar ook in de make-up trends voor 2021 staat kleur centraal. Het gebruik van kleur is op zich niet nieuw maar wel de manier waarop je ermee omgaat. Kleur, textuur, vorm. Al deze elementen samen bepalen het succes van je make-up look.

Make-up trends 2021. Zo simpel (en kleurrijk) is de oogmake-up. Influencer Hanne Leonie. Foto: Charlotte Mesman

De Duitse influencer Hanne Leonie laat ons zien hoe eenvoudig het is om je ogen sterk en expressief op te maken met één enkele kleur. Vandaag de dag heb je geen palet met allerlei nuances oogschaduw die je kunstig in elkaar moet laten overlopen meer nodig. Een likje van een goed gekozen make-up product is al genoeg. Dat kan een gekleurde eyeliner zijn, een matte oogschaduw of zelfs een glossy multifunctioneel product.

Streetstyle mode 2021. 10x Modetrends voor zomer 2021. Influencer Leonie Hanne. Foto: Charlotte Mesman

Hanne Leonie houdt van gekleurde eyeliner of oogschaduw die contrasteert of juist aansluit bij haar modelook. Zo zagen we haar in een geel jurkje met een knal geelgroen lijntje langs haar bovenste wimpers. We spotten haar ook met een metallic blauwe eyeliner in combinatie met een transparante donkerblauwe blouson. En bij een zachtroze ‘speelpakje’ koos ze een matte babyblauwe oogschaduw die ze enkel op het bewegende gedeelte van haar ogenleden aanbracht.

Must-haves zijn verder een wimpertang en een supermascara om de oogmake-up af te maken.

Om je gekleurde oogmake-up maximaal uit te laten komen, ga je natuurlijk voor een bijpassend (of contrasterend) mondkapje :-)

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en check dan je make-upjes. Wedden dat je genoeg in huis hebt om tenminste de komende tien dagen elke dag een andere, inspirerende en kleurrijke oogmake-up te creëren! Laat je gedachten er maar eens over gaan.

