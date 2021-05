Sinds de Covid-19 uitbraak ben ik (noodgedwongen) van ontharingsmethode veranderd. Dit is wat ik ontdekt heb over de allernieuwste beautytrends 2021.

Beauty trends 2021. (Hoe) heeft Covid-19 jouw ontharingsmethode veranderd?

Ontharen blijft een ding, zeker als de zomer eraan zit te komen. In de loop van de tijd ben ik meerdere malen van methode veranderd. De uitbraak van de pandemie bracht mij ertoe om weer eens te experimenteren. Daarbij stuitte ik op de allernieuwste ontharingstrends voor 2021.

In de tijd dat ik als model werkte, liet ik me steevast door de schoonheidsspecialiste harsen. Een paar strips per onderbeen en mijn huid was weer haarvrij en babyglad. Toen ik veel ging reizen, stapte ik – om onafhankelijk te zijn – over op het elektrische ontharingsapparaat. Dat ging prima. Eens in de drie weken zette ik dat machientje erop en in minder dan tien minuten was de klus geklaard.

Totdat de Covid-19 pandemie uitbrak en ik door omstandigheden mijn geliefde apparaatje niet meer bij de hand had. Noodgedwongen begon ik na jaren weer met andere ontharingsmethoden te experimenteren.

Allereerst begon ik met een ontharingscrème van de supermarkt. In mijn tienerjaren gebruikte ik die wel eens. Het duurde eventjes voordat de haartjes loslieten en ik moest behoorlijk met het plastic schrapertje aan de slag. Ik was vergeten hoe dat voelde! Mijn huid nam het niet in de dank af. De haartjes kwamen bovendien onverwacht snel terug.

En dus greep ik de daaropvolgende keer maar naar het scheermesje van vriendlief. Dat was een misser. De dag erna voelde mijn onderbenen als schuurpapier aan! Smeren hielp niet want het mesje had harde stoppeltjes achtergelaten. Meer dan ooit miste ik mijn scheermachientje maar omdat ik het zonde vond om het dubbel te kopen, liet ik me nog één keer verleiden tot nòg een methode waar ik in het verleden wel mee experimenteerde: koude ontharingsstrips.

Ik ging aan de slag met strips van het huismerk van de plaatselijke supermarkt en telde er nauwelijks meer dan 2 Euro voor neer. Het bleek een verrassing. Sinds ik ze jaren geleden gebruikt had, lijken de stips me enorm verbeterd. Even tussen de handen verwarmen, aanbrengen op een strak getrokken huidje en met een beslist gebaar tegen de groeirichting van de haartjes in wegtrekken. Ik herinnerde het me als de dag van gisteren. Met dat verschil dat deze stripjes veel beter leken te werken. Dit keer geen irritatie, geen stoppels en een langduriger resultaat! Ik moest wel weer even lachen toen ik zag dat één van mijn zwarte sportsokken (waar zich wat wax had opgehoopt) een harig plekje op mijn benen had achtergelaten. Als vanouds! Maar dat was met zo’n olievloeitje – ook als vanouds – snel opgelost.

Vandaag las ik dat de cosmeticahuizen het afgelopen (Covid)jaar (inderdaad) enorm op DIY-ontharingsmethoden hebben gefocust, iets dat niemand zal verbazen. De beautytrends voor 2021 laten op dit gebied grote ontwikkelingen zien. Voor de jongeren (die geen pijn willen lijden) zijn er tegenwoordig ontharingscrèmes die je hupsnel onder de douche gebruikt. Voor de 30-plussers die graag wat meer tijd aan hun beautyritueel spenderen zijn er geraffineerde, warme waxproducten (even opwarmen in de microwave) die de huid haarloos en fluweelzacht maken.

En de ontharingsstrips die ik nu weer hanteer, inderdaad verbeterd. Ook nieuw zijn de tips die ik met de crème meekreeg. Gewoonlijk gebruikte ik de strips op een droge huid, voor het douchen. Nu las ik dat het beter is de huid van tevoren te scrubben om dode huidcellen te verwijderen en om de huid te verwarmen (met warm water) zodat de huidporiën zich openen en de strips minder pijn doen (ik heb dit nog niet geprobeerd). Verder wordt aangeraden om de huid na het ontharen met een zinkoxide crème te verzachten en producten met alcohol die huid kunnen uitdrogen te vermijden. ’t Is maar dat je het weet!

Een andere nieuwigheid (voor de gevoelige huid) is sugaring (ontharen met suikerpasta). Het principe is hetzelfde als harsen, maar de pasta is in water oplosbaar en plakt nauwelijks aan de huid waardoor het minder pijnlijk en agressief is. Zelfs de meest gevoelige huid schijnt ertegen te kunnen. Deze methode heb ik nog niet uitgeprobeerd maar staat op mijn to-do-list!

Om maar te zeggen: soms is het goed om weer eens te experimenteren. De beautytrends blijven veranderen en de technieken zijn steeds geavanceerder. Voor iedereen is er tegenwoordig wel een snelle en efficiënte en misschien wel pijnloze methode om haarvrij en fluweelzacht de zomer tegemoet te zien.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE