Kapseltrends zomer 2021. Vakantie voor je haar. Haarsnitten en haarkleuren. Photo courtesy of Sportmax

Dé kapseltrend voor lente zomer 2021 is: go with the flow, ofwel: ga met de natuur van je haar mee. Verander het niet maar draag het in al z’n natuurlijke glorie!

Of je nu steil haar hebt, slag of krul, de haartrends voor lente zomer 2021 liegen er niet om. We gaan er zo min mogelijk aan veranderen. Verzorgen en verfraaien zijn de sleutelwoorden, ook al is blond toch echt wel een toptrend. Dus een kleurtje mag nog wel maar ook dat is deze zomer minimaal. Want na een lange winter binnenshuis heeft niemand zin in ingewikkelde dingen.

De mood in de kapseltrends voor lente zomer 2021 is vrijheid, blijheid. Geen wonder dat de seventies de kop weer opsteken. Daarmee komen laagjes – zichtbare maar ook verborgen laagjes (ghost layers) terug, en beweeglijke volumes. En pony’s die je al naar gelang de textuur van je haar steil of krullend draagt.

Gelaagd kort kapsel met pony. Haartrends lente 2021. Model: Hikari Mori. Foto: Charlotte Mesman

Licht en luchtig is het thema. Datzelfde geldt voor de bijbehorende kleurtrend voor deze zomer: face framing.

Want statement kleuren (solide, effen kleuren mogen dan in de mode zijn), een net zo mooie tegentrend zijn de zonovergoten, geblondeerde lokken die vooral rond het gezicht worden geplaatst zodat ze het als het ware omlijsten. Bijkomend voordeel is dat deze kleurtechniek die slechts een paar goed gekozen lokken betreft, minder schadelijk voor je haar is.

De basis voor je hair look voor zomer 2021 is dus een goed geknipt model dat je eigen haar maximaal tot zijn recht laat komen. Volumes en bewegingen worden onderstreept en geaccentueerd door goed gekozen haarkleuren die zoveel mogelijk bij je eigen haarkleur aansluiten maar die je gezicht verlichten en je doen stralen als het zonnetje in huis, pardon, buitenshuis!

