Lippenstift trends 2021 en anti-aging tips. Photo: courtesy of Versace

De lippenstift trends voor lente zomer 2021 variëren van neutrale tinten tot oranje, Barbie roze en alle soorten rood. Bijna nog belangrijker zijn de texturen die uiteenlopen van mat tot superglossy. Maar hoe kies je nu de lippenstift die bij jouw past?

Hoe kies je je lippenstift uit alle kleuren en texturen trends voor 2021?

Stel de ondertoon van je huid vast

Lippenstift trends 2021 en anti-aging tips. Photo: courtesy of Sportmax

Er zijn een aantal vuistregels. Allereerst stem je de kleur op je huid (licht, medium, donker) en de ondertoon (warm of koud) ervan af. De ondertoon kun je vaststellen door naar de kleur van je aders te kijken:

blauwe of paarse aders -> koude ondertoon -> roze, kers, framboos, pruim, paars

groene aders -> warme ondertoon -> lichtroze, koraal, perzik, brons en beige en poedertinten

tussen blauw en groen -> neutrale ondertoon -> oranje, roze, koraal

Op basis van je leeftijd

Lippenstift trends 2021 en anti-aging tips. Photo: courtesy of Max Mara

Voor niemand staat de klok stil. Als je niet oud wilt worden, moet je jong sterven, zei mijn grootmoeder altijd (zelf werd ze 80 en zelfs op haar laatste verjaardag droeg ze nog een oranjerode lippenstift). Het is helemaal niet erg om ouder te worden. Mee veranderen is het advies. Zo blijf je door de jaren heen up-to-date en stijlvol. Ook de keuze van je lippenstift vraagt om fine tuning. We hebben weer een aantal vuistregels voor je:

tot je dertigste kun je zowel zachte als felle kleuren hebben. Omdat je lippen nog scherp gedefinieerde contouren hebben, kun je ze mooi met een lippotlood omlijnen en inkleuren met zowel matte als creamy of superglossy texturen;

kun je zowel zachte als felle kleuren hebben. Omdat je lippen nog scherp gedefinieerde contouren hebben, kun je ze mooi met een lippotlood omlijnen en inkleuren met zowel matte als creamy of superglossy texturen; vanaf je veertigste beginnen je lippen iets aan volume te verliezen. Geef ze een boost met crèmeachtige lippenstiften. Vooral de crème texturen van vandaag de dag zijn spectaculair. Ze geven je lippen een zacht, vol en licht vochtig aanzien;

beginnen je lippen iets aan volume te verliezen. Geef ze een boost met crèmeachtige lippenstiften. Vooral de crème texturen van vandaag de dag zijn spectaculair. Ze geven je lippen een zacht, vol en licht vochtig aanzien; vanaf je vijftigste beginnen de contouren van je mond te vervagen, het volume wordt minder en rimpeltjes rond de mond worden zichtbaar. Kies zachte kleuren en anti-aging formules die je lippen voller doen lijken. Een matte maar hydraterende formule is in dit geval optimaal.

Kanttekening

Lippenstift trends 2021 en anti-aging tips. Photo: courtesy of Etro

Onthoud: het zijn maar vuistregels, dat wil zeggen: algemene regels die niet op de persoon zijn afgestemd.

Behalve de klassieke make-up regels zijn vooral ook jouw persoonlijke smaak, karakter en levensstijl van belang bij de keuze van je lippenstift. Ben je 75 en dol op donkerrode, hoogglanzende lippenstift en staat het je fantastisch, blijf die lippenstift dan absoluut dragen. Ben je 20 en had je van een matte, neutrale lip, ga er dan voor. Om maar te zeggen: jouw eigen stijl is doorslaggevend! Vuistregels kunnen je enkel op de goede weg helpen…

