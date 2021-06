Blozende koontjes voor een jonge uitstraling. Blush is dé make-up trend voor lente zomer 2021. Zo gaan we ons opmaken. Check onze anti-aging tips.

Make-uptrends 2021. De comeback van blush. Anti-aging tips. Photo: courtesy of Sportmax

Blush is terug van weggeweest! De jaren ’80 glamour blush look die de afgelopen decennia ondergesneeuwd raakte en verdrongen werd door de moderne make-up concepten als ‘nude’ en ‘sculting’ (met als trendsetter onder meer Kim Kardashian) maakt momenteel een enorme comeback door.

Make-up trends lente 2021. Blush voor een stralende huid. Photo: courtesy of Sportmax

Volgens The New York Times is blush het derde meest populaire make-up product van nu (in tegenstelling tot bijvoorbeeld lippenstift, een product dat mede door de mondkapjesplicht zware tijden doormaakt). Ook op de catwalks voor lente zomer 2021 was al duidelijk te zien dat blush één van de hotste make-up trends voor dit seizoen zou worden. Na al die maanden in huis (think lockdowns en thuiswerken) is dit make-up product meer dan welkom. Het is hét tovermiddel tegen een doffe, winterse huid.

Make-uptrends lente 2021. Blush als mood booster. Jong, fris, anti-aging! Petite Meller. Foto: Charlotte Mesman

Blush is perfect voor elke leeftijd. Dit make-up product geeft je huid een frisse, gezonde uitstraling. Je kunt er enorm veel verschillende resultaten mee bereiken. Ook de producten en technieken zijn steeds geavanceerder. We geven je een aantal make-up tips mee (plus een paar anti-aging trucjes).

Make-up trends. Sunkissed huidjes. Blush. Modeshow: Alberta Ferretti. Foto: Mauro Pilotto

Voor een verjongend (anti-aging) effect werk je met zachte, ronde vormen . Als je jong bent, kom je goed weg met de typische jaren ’80 blush waarbij de jukbeenderen worden geaccentueerd maar als je wat ouder bent, staat deze manier van opmaken hard in je gezicht en maakt het oud. Breng blush dus niet in zo’n diagonale streep onder je jukbeenderen aan zoals in de jaren ’80 maak ga eerder voor lieflijk blozende koontjes .

werk je met . Als je jong bent, kom je goed weg met de typische jaren ’80 blush waarbij de jukbeenderen worden geaccentueerd maar als je wat ouder bent, staat deze manier van opmaken hard in je gezicht en maakt het oud. Breng blush dus niet in zo’n diagonale streep onder je jukbeenderen aan zoals in de jaren ’80 maak ga eerder voor . Een handige vuistregel voor het aanbrengen van blush voor een moderne, up-to-date look is de omgekeerde dubbele C. Dat komt daarop neer dat je op elke wang met je blush kwast een omgekeerde C beweging maakt met als beginpunt je koontjes en langs je slapen terug naar je wangen.

Dat komt daarop neer dat je op elke wang met je blush kwast een omgekeerde C beweging maakt met als beginpunt je koontjes en langs je slapen terug naar je wangen. Roze en warme koraaltinten geven je huid een fris en jong aanzien mee en creëren volume.

geven je huid een fris en jong aanzien mee en creëren volume. Blush producten in beige en bruintinten (lees: huidskleuren) zijn perfect om je gezichtsovaal mee te ‘modelleren’. Ze lenen zich goed voor sculpting van gelaatstrekken die in de loop der tijd minder strak zijn geworden en ogen heel natuurlijk.

(lees: huidskleuren) zijn perfect om je gezichtsovaal mee te ‘modelleren’. Ze lenen zich goed voor van gelaatstrekken die in de loop der tijd minder strak zijn geworden en ogen heel natuurlijk. Voor een oudere huid zijn de nieuwe crème blushes (een huge make-up trend voor lente zomer 2021) ideaal. Anders dan poeder zie je ze niet op de huid liggen en kruipen ze niet in rimpels. Je kunt ze zelfs met een beetje foundation vermengen om een heel natuurlijk effect te creëren.

(een huge make-up trend voor lente zomer 2021) ideaal. Anders dan poeder zie je ze niet op de huid liggen en kruipen ze niet in rimpels. Je kunt ze zelfs met een beetje foundation vermengen om een heel natuurlijk effect te creëren. Ben je jong en heb je al een zonnig tintje opgedaan, experimenteer dan eens met een pruimkleurige blush .

. Eén van de meest interessante make-up trends voor 2021 is de opkomst van multifunctionele make-up producten, dat wil zeggen producten die je zowel voor ogen, je lippen en je wangen gebruikt. De texturen van deze producten zijn zodanig dat ze zich op verschillende manieren laten uitwerken en vervagen. Hierdoor kun je er heel spannende looks mee creëren.

