Zou jij al klaar zijn voor je bikini of moet er nog één en ander gebeuren? Lees onze Q&A’s. Misschien zitten er waardevolle tips voor je bij of raak je er (nog meer) gemotiveerd door!

Is jouw lichaam al bikiniproof? Zou je zò het strand op durven? Of mag het allemaal nog wel wat strakker en slanker? Eigenlijk is er maar weinig voor nodig om fit en in vorm voor de dag te komen. Als je het maar consequent aanpakt. De combinatie van een gezond voedingspatroon (af en toe ‘zondigen’ mag) en regelmatig bewegen is het geheim. En zit die buik je nog in de weg, dan kunnen deze vragen en antwoorden je misschien helpen.

Als het probleem is: buikvet

Vraag: Iedereen streeft naar een strakke buik maar jammer genoeg is dat juist de zone waar vet zich graag ophoopt. Buikvet is niet alleen een esthetische kwestie maar kan ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Wat kunnen we ertegen doen?

Antwoord: Het is waar dat vet zich graag rond de taille ophoopt maar het goede nieuws is ook dat buikvet goed reageert op een dieet. En daarmee bedoelen we een uitgebalanceerd voedingspatroon met een gematigd aantal calorieën. Regelmatig bewegen is natuurlijk ook belangrijk. Pak in de sportschool die buikspieren aan, niet alleen omdat lichamelijke activiteiten helpen om vet te verbranden maar ook om je buikspieren – en daarmee je buik – strakker te maken.

Als het probleem is: een opgezwollen buik

Vraag: Wat kun je doen tegen een opgezwollen buik? Zijn er voedingsmiddelen die we moeten vermijden of is er een bepaalde levensstijl die kan helpen om dit probleem te voorkomen?

Antwoord: In het algemeen is het het beste om op gezette tijden te eten en om voedingsmiddelen die gasvorming bevorderen te vermijden. Onder die voedingsmiddelen vallen: broccoli, bloemkool, kunstmatige zoetstoffen en voedingsmiddelen met een hoog vetgehalte.

Als het probleem is: koolhydraten of niet

Vraag: Sinds jaar en dag worden koolhydraten bestempeld als ‘dikmakers’. Koolhydraten zouden boosdoeners zijn voor de lijn. Maar is dat echt zo? Moeten we ze vermijden?

Antwoord: Volgens veel voedingsdeskundigen zouden koolhydraten, als bron van een energie, deel moeten uitmaken van een evenwichtig voedingspatroon. Natuurlijk is het beter om de voorkeur te geven aan volkorenproducten. En verder is het altijd beter om voor fruit te kiezen in plaats van zoetigheden en gesuikerde drankjes. Maar een gematigde portie volkorenrijst met groenten of volkorenpasta met (huisgemaakte) tomatensaus zal niemand kwaad doen. Geniet ervan!

Als het probleem is: je omgeving

Vraag: Hoe belangrijk is je omgeving als je wilt afvallen en streeft naar een slanker en fitter lichaam?

Antwoord: Als je wilt afvallen of je lichamelijke vorm wilt terugvinden dan speelt je omgeving daarbij een belangrijke rol. In je naaste omgeving heb je mensen die je stimuleren om aan je lichaam te werken, je hebt mensen die er neutraal tegenover staan maar je hebt ook de zogenaamde ‘food pushers’ ofwel die mensen die je aansporen om te eten. Het is daarom beter om niet over lijnen of diëten te praten, zeker niet aan tafel. Alleen als je zeker weet dat iemand je zal helpen en ondersteunen, kun je die persoon ‘deelgenoot’ en misschien wel ‘bondgenoot’ maken.

Als het probleem is: de motivatie

Vraag: Wat kun je doen om de motivatie hoog te houden?

Antwoord:

Je motivatie om af te vallen of toe te werken naar een strak lijf is heel belangrijk. Het kan helpen om goed na te denken over jouw persoonlijke redenen om af te vallen en om deze vervolgens op te schrijven. Lees ze een paar keer per dag door en stel ze in de loop der tijd bij. De kracht om je doel te bereiken moet van binnenuit komen. Jij bent de uiteindelijke motor. Begin de dag daarom positief. In plaats van te denken ‘Ook vandaag ben ik op dieet’, denk je ‘Weer een dag om mijn lichaam te verzorgen en te koesteren’. Doe het met liefde en aandacht, maar zonder obsessief te worden.

