Zin in een nieuwe haarkleur, een nieuw kapsel of gewoon om je haar even te extra te boosten? We fietsen je snel even door een paar up-to-date haartrends voor 2021 heen en hebben een paar DIY haartips voor je waar je vandaag nog mee aan de slag kan.

#1 Wist jij dat de haarkleurtrends voor 2021 (weer) richting koele kleuren gaan?

De afgelopen jaren stonden de haarkleurtrends in het teken van koele kleuren. Think: al die hippe grijze en asblonde tinten. Sinds een paar seizoenen zien we een terugkeer naar warmere haarkleuren, zoals karamel of honingblond. Dat was voor sommigen even wennen. Ben (en blijf) jij een fan van koele haarkleuren, dan hebben we goed nieuws want we gaan ze weer zien. De hotste, koele haarkleuren voor 2021? Mushroom blonde (ja, paddenstoelenblond!) en grijze highlights!

#2 Wist jij dat het de haarkleurnummers je ook vertellen of een haarkleur koel of warm is?

Waarschijnlijk ken je de nummering van de haarkleuren en weet je van jezelf welk haarkleurnummer je meestal gebruikt. De nummers geven de haarkleurhoogte aan, dus hoe licht of donker een haarverf is. Zo staat 1 voor zwart en 11 voor hoogblond. Maar wist jij dat de nummers achter de punt je vertellen hoe warm of koel een haarkleur is? Dit zijn nummers die je ook echt even moet kennen. We geven ze je mee:

.0 natuurkleur

.1 as

.2 parelmoer

.3 goudachtig

.4 kopergloed

.5 mahonie

.6 rood

.7 chocola

Een vuistregel? Hoe hoger het nummer achter de punt, hoe warmer de haarkleur; hoe lager, hoe koeler.

#3 Wist jij dat het meest populaire kapsel van de influencers tijdens de modeweken doodeenvoudig is?

Het meest geliefde kapseltje van de influencers is simpel als wat: halflang haar op één lengte, een middenscheiding en een nette, lage paardenstaart in de nek. Een kind kan de was doen! Wel even je haar mooi glad stylen!

#4 Wist jij dat appel(cider)azijn je haar en hoofdhuid enorm kan boosten?

Als je veel haarproducten gebruikt, kunnen deze zich in je haar ‘ophopen’. Soms is een milde shampoo daar niet tegen opgewassen. Je kunt er natuurlijk een agressievere shampoo of een deep cleanser op los laten, maar probeer ook eens je haar en hoofdhuid met appelazijn te spoelen (was je haar met een milde shampoo, spoel je haar uit, en gebruik dan in plaats van een conditioner twee eetlepels appelazijn aangelengd met één kopje water). Appelazijn reinigt grondig en je haar gaat er nog van glanzen ook! Er wordt zelfs gezegd dat dit spulletje dat iedereen wel in huis heeft de haargroei stimuleert (omdat het verstopte haarzakjes tegengaat).

#5 Wist jij dat er tegenwoordig ook scrubs voor je hoofdhuid bestaan?

Deze scrubs verwijderen dode huidcellen, reinigen je hoofdhuid en stimuleren de bloedcirculatie. Breng de scrub aan door telkens weer een andere scheiding in je haar te trekken totdat je het hele huidoppervlak hebt gescrubt. Je kunt zelf een hoofdhuidscrub maken van haarolie (of bijvoorbeeld ook castorolie) en suiker of zout. Masseer de scrub over je hoofdhuid. Vergeet niet om de scrub goed uit te wassen met een milde shampoo.

