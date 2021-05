Insta-makeup is meer dan een beauty trend, het is de ultieme manier van zelfexpressie. Make-up met een woow-effect! Zo doe je dat.

Make-up trends 2021. Insta-makeup is de grootste beauty trend aller tijden

Vergeet alles wat je over make-up geleerd hebt. Gooi alles klassieke regels – kleurstelling, blenden, technieken – overboord en waag je aan Insta-makeup. Het is de grootste beautytrend aller tijden. Innovatief, modern, avant-garde. Het is een levensstijl, een revolutionaire beweging. Het zijn niet meer de professionele visagisten die de make-up trends dicteren, maar er is sprake van een wisselwerking tussen het grote publiek en de vaklieden, net zoals de streetstyle mode de afgelopen jaren de catwalk mode van de klassieke modehuizen is gaan beïnvloeden.

Make-up trends 2021. Insta-makeup. Futuristische glamour looks

Insta-makeup is de make-up van de ‘consumers’, de eindgebruikers van make-up, met als koploper: generatie Z, die mede dankzij internet veel ‘consumer wise’ is dan de voorgaande generaties. Innoverende make-up looks en trends zien het licht op Instagram en worden opgepakt door followers maar ook door professionele make-up artists. In een recente online masterclass van MAC Cosmetics – altijd al een vooruitstrevend cosmeticahuis – de Insta-makeup onder de loep genomen en vertelden een viertal topvisagisten wat deze Avant Garde Make-up voor hen betekent.

Omgekeerd kunnen Insta-makeup looks ook door de catwalk looks zijn geïnspireerd.

Insta-makeup wil de klassieke make-up niet snoberen (en doet dat ook niet); het is de filosofie achter deze makeup beweging die anders is.

In de Insta-makeup van 2021 staan de klassieke schoonheidsidealen niet meer centraal. Het gaat niet meer om het corrigeren van schoonheidsfoutjes, of om het creëren van vollere lippen of een – zoals dat zo mooi heet – sprekende of (erger nog) zwoele oogopslag. In de Insta-makeup gaat het om persoonlijkheid, expressie, creativiteit, uniek zijn.

Make-up trends 2021. Insta-makeup. Ultra natuurlijke make-up looks

De Insta-makeup voor 2021 laat twee megatrends zien: supernatuurlijke make-up looks (no make-up make-up) en futuristische glamour looks.

In de natuurlijke looks blijf je zoveel mogelijk bij jezelf. Heb je sproetjes, dan ga je die bijvoorbeeld niet afdekken. Bij futuristische glamour looks moet je denken aan futuristische eyeliners, cat eyes, het gebruik van felle kleuren, ultrageraffineerde lichteffecten en glossy oogleden. Alle regels worden doorbroken. Doe waar je zin in hebt (zolang het voor jou zin en betekenis heeft) en creëer je eigen signatuur make-up, is het motto. En dat kan iedereen. Jij ook.

