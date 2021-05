Mode accessoires lente zomer 2021. Dit is absolute must-haves voor de zomer. Photo: courtesy of Etro

Geen zomer zonder uiterst zomerse mode accessoires. De modetrends voor lente zomer 2021 zijn zonnig, blij en natuurlijk. Naarmate het zomerseizoen nadert gaan we felle(re) kleuren dragen en mogen de espadrilles uit de kast komen.

Mode accessoires lente zomer 2021. Dit is absolute must-haves voor de zomer. Photo: courtesy of Etro

Want yep, espadrilles zijn een supertrend maar er is méér onder de zomerzon van 2021. Het aantal sandalen en schoenen (ook met plateauzolen) met touwzool is groot. Soms blijft het niet bij een touwzool maar is ook de bovenkant in koord uitgevoerd.

Mode accessoires lente zomer 2021. Dit is absolute must-haves voor de zomer. Photo: courtesy of Etro

Bij zulk vrolijk en zomers schoeisel hoort natuurlijk een tas in dezelfde stijl. Een rieten mandje bijvoorbeeld, met – je raadt het al – een hengsel dat van koord is gemaakt.

Beauty trends zomer 2021. Strohoeden Photo: courtesy of Etro

Wil je je ultieme zomerlook helemaal afmaken, dan haal je er ook nog eens een strooien hoed bij. Dat kan een uitbundige zonnehoed met brede rand zijn maar ook een strooien visserhoedje of zelfs een strooien baseball cap. Want visserhoedjes en baseball caps zijn dé hoofddeksels voor dit seizoen.

Modetrends lente zomer 2021. Strooien vissershoedjes. Photo: courtesy of Etro

Bekijk de catwalk foto’s van het Italiaanse modehuis Etro maar eens. Dit modehuis combineerde zomer accessoires met felle kleuren en sjaalprints. Een heerlijke combinatie waar iedereen – van elke leeftijd – goed mee uit de voeten kan.

TRENDYSTYLE