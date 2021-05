Lenterecept. Focaccia met vlierbloesem. Foto: Charlotte Mesman

Staan er bij jouw in de buurt, of misschien wel in je tuin, al vlieren in bloei? Geniet jij ook zo van die schitterende schermbloesems met minuscule bloemetjes die heerlijk ruiken? Wij maakten er naar een oud recept uit het zuiden van Italië focaccia mee. Niets is leuker dan te koken met ingrediënten die natuur ons zomaar cadeau doet. Vlierbloesem heeft een zachte, zoete smaak. Let wel dat je een VLIER te pakken hebt en weet dat vlierbessen licht giftig zijn, net zoals de wortels en bladeren van deze plant.

Je kunt de vlierbloesems uitschudden om eventuele insecten te verwijderen maar je kunt een paar uur in koud water zetten. Daarna wel even goed laten uitlekken. Vervolgens knip je de bloempjes door het deeg voor de focaccia. Overheerlijk!

Ingrediënten

7 gram droge gist

circa 350 ml water

1 mespuntje suiker

600 gram bloem (plus extra bloem voor het bestuiven en eventueel corrigeren)

5 à 6 vlierbloesems (of zoveel je wilt)

2 eetlepels extra vergine olijfolie

zout

grof zeezout

Bereiding

Los de gist op in een beetje water met suiker. Doe de bloem in een kom, maak een kuiltje en schenk het water met de gist erin. Voeg al knedend beetje bij beetje het resterende water toe net zolang totdat je deeg de juiste consistentie heeft (een elastische, niet kleverige bal). Het kan dus zijn dat je nog water over hebt of dat je een beetje extra water moet toevoegen. Kneed het deeg stevig door elkaar, dek het af met een doek of vershoudfolie en laat het een paar uur op een droge, warme plek rijzen.

Schud de bloesems uit om eventuele insecten te verwijderen. Knip de bloemetjes in het deeg, maar houd een bloesemscherm apart voor de decoratie. Voeg de olijfolie en zout en kneed het deeg nogmaals stevig door elkaar.

Bedek een bakplaat met ovenpapier, leg het deeg erop en werk het met je vingers naar de randen toe uit. Je kunt er een vierkante maar ook ronde vorm aan geven. Strooi er grof zeezout over en decoreer de focaccia met het resterende bloesemscherm. Laat het deeg nogmaals (ongeveer) een uur op een warme plek rijzen.

Bak de focaccia in een voorverwarmde oven op 180° C in 20 tot 25 minuten (geventileerde oven) of 25 tot 30 minuten (niet-geventileerde oven) goudbruin. Controleer de focaccia na 20 minuten. Verplaats de bakplaat eventueel naar beneden voor de laatste minuten.

