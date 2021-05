Streetstyle mode 2021. 3x Modelooks. Iets voor jou?

Streetstyle mode lente zomer 2021. Foto: Charlotte Mesman

Mode-inspiratie nodig? Gooi het vandaag eens over een heel andere boeg. Het is zo fijn om jezelf eens in iets anders in de spiegel te zien! We hebben drie streetstyle looks volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 voor je. Bekijk de looks en ga dan zelf aan de slag!

Modetrend 2021: bloemenprints

Streetstyle mode lente zomer 2021. Foto: Charlotte Mesman

Van bloemenprints worden we allemaal blij. Geen wonder dat deze fantasieën keer op keer weer tot de meest geliefde modetrends behoren. Lange bloemenjurken laten zich ontzettend gemakkelijk dragen. Met een paar laarzen (en een oversize jas of blazer) kun je er nu al mee over straat.

Modetrend 2021: chemisier

Streetstyle mode lente zomer 2021. Foto: Charlotte Mesman

Fan van blote benen? Volgens de modetrends voor lente zomer 2021 kun je ze op alle mogelijke manieren showen, met: shorts, minirokjes, mini-jurkjes of gewoon een oversize overhemd! Oversize overhemden als jurk zijn ook deze zomer een supertrend. Draag ze met een coole oversize blazer en cowboy boots. Plant een seventies zonnebril op je hoofd en ziedaar jouw nieuwe semi-casual ultra-fashionable modelook.

Modetrend 2021: spijkerbroek met blazer en croptop

Streetstyle mode lente zomer 2021. Foto: Charlotte Mesman

Het is één van de meest geliefde modelooks voor 2021 van de fashion modellen en influencers: de combinatie van spijkerbroek met blazer en croptop. Easy going, casual maar stylish.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens, duik dan in je garderobe en stel geheel nieuwe modelooks voor zomer 2021 samen.

