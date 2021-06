Fan van mini-jurkjes? Super! Want ze zijn er weer volop! Zo gaan we ze volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2021 dragen.

Modetrends zomer 2021. Mini-jurkjes om in te schitteren! Foto’s van links naar rechts: Michael Kors, Chloé, Valentino, Versace, Blumarine

Volgens de modetrends voor lente zomer 2021 is de maxi-jurk is nog steeds een topper (sterker nog: de absolute winnaar!) maar we gaan ook weer aan de mini-jurkjes. Op meerdere catwalks doken korte zomerjurkjes op, en wel in alle mogelijke uitvoeringen. Van korte kanten jurkjes tot tunieken, van sexy zonnejurkjes tot asymmetrische lingeriejurkjes; in felle kleuren, neutrals en pastels. Er valt geen rode lijn in te bespeuren. Het criterium voor zomer 2021: als jij het maar mooi vindt!

Modetrends zomer 2021. Mini-jurkjes om in te schitteren! Photo: courtesy of Chloé

De jurkjes zelf mogen dan ‘uniek’ zijn en tig van stijlen vertonen, de manier waarop we ze volgens de modetrends voor zomer 2021 gaan dragen, vertoont wel degelijk overeenkomsten.

Modetrends zomer 2021. Mini-jurkjes om in te schitteren! Photo: courtesy of Versace

Trend alert: onder je micro-jurkje draag je alles behalve… sneakers!

Modetrends lente zomer 2021. Broderie, kant. Romantisch, hippie, chic. Photo courtesy of Valentino

Oké, natuurlijk mag je korte jurkje best met je geliefde sportschoenen combineren (bij Celine bijvoorbeeld zagen we deze combi nog wel), maar voor een eigentijdse twist draag je het jurkje met platte sandalen, platform sandalen, enkellaarsjesof puntige pumps met kitten heels. Bij Versace zagen we zelfs een mini-jurkje dat met instappers met plateauzool werd geshowd.

Modetrends 2021. Jurkentrends lente zomer 2021. Photo: courtesy of Sportmax

Een andere trendy is: micro-jurk met macrotas. Hoe kleiner je jurkje, hoe cooler het is om er een grote tas bij te halen!

Mode accessoires 2021. Deze ceintuurs zijn hot. Deze trends moet je kennen! Photo: courtesy of Chloé

Nog een nieuwigheid (terugkomer) is de jaren ’70 ceintuur. Jarenlang lieten we alles maar waaien. Oversize was dé trend (en is dat nog steeds) maar steeds vaker gaan we onze taille weer accentueren met een stoere of chique ceintuur.

Modetrends zomer 2021. Mini-jurkjes om in te schitteren! Photo: courtesy of Issey Miyake

Tip: update je look door je mini-jurkje te combineren met effen fietsshorts met een ribbeltje of een tonsurton patroontje.

Bekijk de foto’s van de mini-jurkjes maar eens eens en laat je inspireren voor jouw zomerlook 2021.

